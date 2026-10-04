Nel corso di una recente intervista concessa al Corriere della Sera, Ciro Immobile, recentemente ritiratosi, ha ripercorso le tappe che lo hanno condotto all'abbandono al calcio giocato. L'ex bomber della Lazio ha poi speso parole d'elogio per Simone Inzaghi, arrivando a definire l'ex tecnico dell'Inter come il miglior allenatore mai avuto in carriera: "L’allenatore da cui ho avuto di più? Simone Inzaghi, dal punto di vista umano soprattutto: è unico. Ci siamo frequentati anche con le famiglie".