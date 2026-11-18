Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, ha preso la parola nel corso dell'ottava edizione dell'RCS Sport Industry Talk indicando quali sono le urgenze principali del calcio italiano di vertice: "Stadi e diritti, sicuramente. Gli stadi saranno un grande motore non solo per le cinque città degli Europei. Quanto alle altre emergenze su cui stiamo lavorando, io ho messo sempre al primo posto i vivai. Oggi c’è un problema: con l’abolizione del vincolo sportivo, a sedici anni il calciatore può andare dove vuole. Se la società non è tutelata sull’investimento fatto nel tempo, gli investimenti diminuiscono. Abbiamo chiesto al governo una tutela che può arrivare anche come credito d’imposta. Poi dobbiamo sempre combattere la pirateria e credo che lo stiamo facendo bene. Il grande tema è quello del betting, cioè di avere una quota dei ricavi da scommesse, ma un dato che non costerebbe a nessuno darci è la tutela dei dati, su cui si basano le scommesse. Noi questi dati li vendiamo alle agenzie di scommesse, ma qualche volta vengono venduti anche da concessionarie non ufficiali. Chiediamo che questo non avvenga”.
Come vive le elezioni federali?
“Ogni momento elettorale è delicato. Non è un segreto che 11 club di Serie A abbiano appoggiato il candidato Malagò. Giovanni ha dato prova di grandi successi nella sua presidenza al Coni. Tre club hanno sostenuto invece Galliani, appoggiato da calciatori e allenatori: è uno dei più accreditati nel mondo del calcio. Il ruolo della Serie A è dialogare con le altre componenti: chiunque vinca, l’obiettivo è avere componenti unite".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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