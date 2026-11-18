Hansi Flick vorrebbe Nico Schlotterbeck come prima scelta per rinforzare la difesa del Barcellona. Deco, invece, preferisce Alessandro Bastoni, che considera il candidato ideale per il ruolo. Entrambi i difensori centrali sono nella lista dei desideri del club, che deve ancora decidere quale dei due perseguire per il reparto difensivo. Ne paarla oggi El Gol Digital. Il disaccordo incide sul principale obiettivo difensivo della stagione e contrappone la panchina alla dirigenza sportiva in una questione che nessuna delle due parti considera risolta.

Flick chiede di nuovo il difensore centrale del Dortmund

La preferenza del tecnico tedesco per il giocatore non è una novità. A settembre, questa testata aveva riportato che Flick ne aveva richiesto l'acquisto e che il prezzo del giocatore era schizzato a 80 milioni di euro a causa dell'interesse di Real Madrid e Bayern Monaco. Due mesi dopo, il nome rimane in cima alla sua lista. Schlotterbeck , 26 anni, è un nazionale tedesco mancino e uno dei titolari del Borussia Dortmund. Il suo precedente contratto sarebbe scaduto nel 2027 e il rinnovo annunciato dal club tedesco il 10 aprile lo ha esteso fino al 30 giugno 2031. Il profilo corrisponde all'esigenza che si è manifestata nello spogliatoio dopo la partenza di Iñigo Martínez: un difensore centrale mancino che affianchi Pau Cubarsí nella distribuzione del pallone dalla fascia sinistra, una delle questioni irrisolte nell'ambiente blaugrana dalla scorsa estate.

Deco vede in Bastoni il profilo ideale.

Il direttore sportivo ha messo gli occhi sull'Inter. Bastoni, 27 anni, è mancino, nazionale italiano e ha un contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2028. Ha già disputato due finali di Champions League con il club nerazzurro, nel 2023 e nel 2025. Per Deco l'italiano ha le caratteristiche richieste per il ruolo: esperienza ai massimi livelli, piede sinistro e l'età giusta per ricoprire la posizione per diverse stagioni.

Il club dovrà scegliere prima di negoziare

Con Schlotterbeck e Bastoni nella lista dei candidati, il Barcellona deve decidere quale direzione prendere il suo rinforzo difensivo prima di avviare qualsiasi trattativa con Borussia Dortmund o Inter. Nessuno dei due club è obbligato ad ascoltare offerte, poiché entrambi hanno i propri difensori centrali sotto contratto oltre la prossima estate.