"Non si è trattato di un infortunio. Forse più di uno sforzo eccessivo che di un'infiammazione. L'infortunio di un giocatore può rappresentare un'opportunità per un altro. Abbiamo tanti ottimi giocatori e andrà tutto bene", ha affermato Piotr Zieliński dopo il pareggio di Wroclaw contro la Svezia. Le sue parole suonano cortesi, dato che è difficile aspettarsi che il centrocampista dell'Inter si dichiari "il migliore". Soprattutto considerando l'innata modestia del giocatore nato a Ząbkowice Śląskie. Il problema è che le recenti partite dei biancorossi hanno dimostrato quanto sia difficile sostituirlo, come sottolinea SportoweFakty.
Fare la differenza
Zieliński è sceso in campo dal primo minuto contro la Svezia, pur non avendo ancora risolto completamente i suoi problemi al piede. "Sto alleviando il dolore, ma dobbiamo assolutamente stare attenti perché potrebbe peggiorare", ha ammesso l'esperto centrocampista. La dedizione del 32enne è degna di lode, dato che il risultato della partita contro gli scandinavi avrebbe potuto essere diverso se non fosse stato per la sua calma e il suo controllo di palla. Basta guardare la partita precedente contro la Romania. Nella sconfitta per 2-1, Zieliński era assente per un problema al piede. La Polonia ha faticato a controllare il gioco a centrocampo e l'assenza del giocatore dell'Inter si è fatta sentire. La sconfitta non può essere attribuita interamente all'assenza di un singolo giocatore, ma è difficile non notare quanto la Nazionale perda senza il suo leader a centrocampo. Zieliński è tornato in campo contro la Svezia e la differenza si è vista immediatamente. Le sue statistiche sono davvero astronomiche. Ha completato 36 passaggi, tutti indirizzati verso i destinatari previsti. Ben 19 di questi sono stati effettuati nella metà campo avversaria. Ha inoltre effettuato nove lanci lunghi, tutti precisi e in porta. Numeri impressionanti, ma che non rendono pienamente l'idea della sua importanza per la squadra.
Come Kroos o Rodri
Il Real Madrid ha avuto Toni Kroos, che forse non segnava molti gol, ma controllava il ritmo di gioco e gestiva i movimenti offensivi e difensivi della squadra. Il Real si è reso conto dell'importanza del tedesco solo dopo il suo ritiro. Non è un caso che da allora non abbia più vinto un trofeo importante. La Spagna, invece, ha Rodri e con il vincitore del Pallone d'Oro in forma, è una squadra imbattibile, come si è visto agli ultimi Mondiali. Certo, a livello globale Zieliński non è un Kroos o un Rodri, ma nel suo Paese è insostituibile. Ieri non si è limitato a giocare palla. Ha permesso ai compagni di giocare con più tranquillità, è stato in grado di cambiare lato dell'attacco e di accelerare il gioco. È stato un punto di riferimento per tutta la difesa. Questo è esattamente il tipo di giocatore di cui la nazionale ha bisogno, visto che troppo spesso negli ultimi anni ha faticato a prendere il controllo della partita. Contro la Svezia è apparso a tratti in campo come "un signor Calciatore" in mezzo a un gruppo di ragazzini, mentre la squadra di Jan Urban sta attraversando un ricambio generazionale e si stanno vedendo molti volti nuovi e giovani. Il loro inserimento in Nazionale è responsabilità non solo di Lewandowski, ma anche di Zieliński: i giocatori più esperti della rosa attuale, con alle spalle esperienze ai massimi livelli europei.
Finalmente un vero leader a centrocampo.
Per anni in Polonia si sono lamentati di Zieliński. Vedevano quanto bene giocasse nel suo club, la qualità che mostrava a Napoli e all'Inter, e poi si chiedevano perché non riuscisse a replicarla in Nazionale. Scompariva troppo spesso, si assumeva troppo raramente le sue responsabilità. Era un giocatore con un potenziale enorme, ma non sempre in grado di sfruttarlo al meglio. Oggi finalmente si vede lo Zieliński che ci si aspettava. Un giocatore che non solo ha talento, ma anche la capacità di prendere in mano le redini di una partita. Non ha bisogno di segnare gol o fornire assist per essere il giocatore più importante della squadra. A volte, gli basta fare quello che ha fatto contro la Svezia: far funzionare meglio tutta la Nazionale.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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