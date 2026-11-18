Nelle ultime settimane della scorsa sessione estiva di mercato il Barcellona, dopo non essere riuscito ad assicurarsi Julian Alvarez, ha provato ad acquistare Lautaro Martinez dall’Inter. Ferma è stata però l’opposizione del club nerazzurro che non ha aperto neanche uno spiraglio alla cessione, forte anche della volontà del capitano di restare a Milano. La trattativa si è arenata quindi abbastanza presto e il calciatore è rimasto in nerazzurro.

Lautaro a vita all’Inter?

Mundo Deportivo sostiene che il contratto del numero 10 potrebbe essere ulteriormente esteso. Quello attuale è valido fino al 2029 e permette a Lautaro di essere il calciatore più pagato in Italia con 11 milioni di euro a stagione. Il nuovo vincolo potrebbe avere scadenza 2032 e potrebbe vedere ulteriormente ritoccata verso l’alto la cifra del suo ingaggio. Il capitano, se così fosse, avrebbe 33 anni alla scadenza del nuovo accordo. Staremo a vedere, nel frattempo, il Toro si prepara al rientro in campo contro l'Atalanta domenica prossima.