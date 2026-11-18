"Penso che, prima o poi,il cerchio si dovrà chiudere. lo so di aver lasciato qualcosa, so che quel cerchio prima o poi lo dovremo chiudere con la Juventus". Sono parole che faranno piacere a molti tifosi bianconeri quelle rilasciate da Antonio Conte, a Cronache di Spogliatoio, rispetto alla volontà di tornare un giorno nel club più importante della sua vita.

"In passato, ci sono stati dei momenti in cui ci saremmo potuti riunire, ed è molto difficile perché devono capitare due situazioni: io devo essere libero e la Juventus deve cercare un tecnico senza panchina - ha raccontato l'allenatore salentino -. Ci sono state due situazioni: una quando la Juventus decide di prendere Maurizio Sarri, io ero libero e infatti poi vado all'Inter; la seconda volta capita quando Giuntoli sceglie di puntare su Thiago Motta e io vado a Napoli".