Oltre a Beppe Marotta, nell'incontro di RCS Sport Industry Talk è intervenuto anche Paolo Scaroni. Tra i temi dell'iniziativa: San Siro. "È un percorso molto lungo, che abbiamo seguito insieme all’Inter. La prima tappa è stata comprare il Meazza: leggo che si discute se buttarlo giù o meno. Beh, è una decisione che prenderemo noi, perché è nostro: c’è un atto notarile che lo dice. Il secondo step è stato la presentazione del futuro stadio, mi sembra che sia piaciuto ai cittadini e anche agli addetti ai lavori, avendo affidato il progetto a due grandi architetti".
"Il terzo passaggio - dice ancora Scaroni - è stato che le Assicurazioni Generali hanno colto questa opportunità. Entro settembre 2027 tutte le autorizzazioni devono essere date, siamo in dirittura d’arrivo. Come sempre, su questi temi ci possono essere elementi di discussione. Soprattutto in campagna elettorale, un tema come il futuro stadio può appassionare la politica naturalmente. Diciamo che siamo fiduciosi, perché tutto l’iter fatto finora ci mette al riparo da potenziali disturbi. Un nuovo stadio è fondamentale per il successo del Milan, dell’Inter e della città di Milano”.
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 12:00 videoCHIVU sorride: stanno (quasi) TUTTI BENE. E lo stesso ZIELINSKI chiarisce
- 11:55 Urban: "Eravamo convinti che Zielinski si sarebbe ripreso"
- 11:42 videoSamuel lascia la nazionale, emozionante saluto nello spogliatoio: "Grazie a tutti"
- 11:29 Scaroni: "Nuovo stadio fondamentale per Inter e Milan. Meazza abbattuto? Dico che..."
- 11:13 Marotta: "Oaktree è un caso raro in Italia: presenza discreta e silenziosa"
- 11:00 Infortuni, è allarme: il parere degli esperti e le possibili soluzioni
- 10:46 Corsera - Inizia una fase chiave: 9 partite, con la Supercoppa all'orizzonte
- 10:33 Sensini ci crede: "Scudetto Lazio sarebbe un miracolo, ma lotterà fino in fondo: ecco perché"
- 10:20 La Repubblica - La crescita di Pio, troppo piccolo per la FIGC
- 10:06 Zielinski svela il giallo dell'infortunio: "Ecco com'è andata"
- 09:52 Raimondo: "Tre grandi bomber tra i miei riferimenti: c'è anche un ex Inter"
- 09:38 TS - Marotta-Percassi, sfida a Bergamo da alleati. Ma sul mercato è cambiato qualcosa
- 09:24 Liverani: "Frattesi ricorda Gerrard o Lampard. Frenato all'Inter, ma..."
- 09:10 Qui Atalanta - Buone notizie per Sarri dall'infermeria: due recuperi
- 08:56 CdS - Inter: Thuram c'è, Lautaro da gestire. E non sarà titolare nemmeno in Champions
- 08:42 TS - Inter-Carlos Augusto: summit a breve. Nodo ingaggio: incontro a metà strada?
- 08:28 CdS - Chivu come dopo Zenica: gruppo azzurro da rivitalizzare e gestire
- 08:14 GdS - Spence ha superato le diffidenze: è un titolare dell'Inter. Ma c'è una conseguenza
- 08:00 GdS - Nove gare (e un trofeo) da qui a Natale, con una ThuLa in più: la situazione in casa Inter
- 00:30 European Leagues e il calcio del futuro: lanciata una proposta alla UEFA
- 00:00 Non conta più quanto spendi sul mercato
- 23:47 Zielinski, partita perfetta con la Polonia: tutti i passaggi a segno
- 23:32 San Siro, Sisler (FDI): "Da La Russa idea di buonsenso, Sala nervoso"
- 23:18 De Siervo: "La Champions rende meno appetibili i campionati nazionali"
- 23:04 Real Madrid, Cristobal: "Imbattute in Champions e vogliamo restarlo"
- 22:49 Mandorlini: "Ronaldinho al Ravenna come Rummenigge all'Inter"
- 22:41 Polonia e Svezia pareggiano 1-1, Zielinski in campo 81 minuti
- 22:35 Prima della partita Polonia-Svezia, premio speciale per Piotr Zielinski
- 22:20 Arriva su DAZN il documentario 'Winning' dedicato a Mourinho
- 22:06 Diallo: "Presidenza FIFA, tutta la UEFA mi darà il sostegno"
- 21:56 Cagni: "Chivu è stato bravo ma all'Inter manca un po' di personalità"
- 21:49 Marotta: "Oaktree lungimirante. Con la semplicità e la competenza..."
- 21:39 Hutchinson non si nasconde: "Crediamo di poter vincere lo Scudetto"
- 21:24 Toni: "Inter più forte sulla carta. Esposito mi somiglia"
- 21:09 Sabato l'Inter U23 ospita il Potenza, colosso del girone C: arbitra Tropiano
- 20:55 Endrick mette le cose in chiaro: "Spero di restare al Real tutta la vita"
- 20:40 Raimondo: "Io e Pio Esposito tandem d'attacco ai Mondiali? Fantastico"
- 20:26 Quesada, all. Real Madrid: "Inter ostica, servirà la nostra miglior versione"
- 20:12 Bookies - Lautaro torna in corsa per il titolo di capocannoniere
- 19:57 Pancaro: "Non avrei dato la Panchina d'Oro a Chivu. Ho la sensazione..."
- 19:45 InterNazionali - Polonia-Svezia, la decisione finale su Zielinski
- 19:42 Como, ancora guai per Kean: problema alla tibia in allenamento
- 19:28 Brocchi esalta Chivu: "Intelligente e umile. E le sue novità stupiscono"
- 19:15 Sala attacca La Russa: "Due stadi a San Siro? Fa del male ai milanesi"
- 19:00 video30 MILIONI e BONUS variabili, ecco quanto è COSTATO SPENCE all'INTER. E va detto: è un AFFARONE!
- 18:57 Andrés, grande ex di Real Madrid-Inter: "Tornare qui per me è speciale"
- 18:42 Lautaro festeggia su Instagram: "Felice di allenarmi coi compagni"
- 18:29 Inter Women, Sassarini: "Real, sfida di grande fascino. Ma servono punti"
- 18:15 Qui Atalanta - Sarri recupera Bellanova e Raspadori per l'Inter
- 18:00 GdS - Corsie affollate, ecco perché Luis Henrique può dire addio a gennaio: la situazione
- 17:46 I pro e i contro della sosta: cosa aspettarsi dall'Inter alla ripresa
- 17:32 La Lazio ritrova Frattesi e il suo valore schizza verso l'alto: l'Inter monitora
- 17:18 Inter-Lazio il 22 dicembre assegna la Supercoppa a San Siro: prezzi e fasi di vendita dei biglietti
- 17:03 videoTRIPLA NOTIZIONA DA APPIANO! Novità importanti su LAUTARO e THURAM
- 16:51 Jakirovic protagonista con la Croazia U19: 270 minuti da titolare e primo posto nel girone
- 16:40 Sky - Inter, il punto sugli infortunati: quando rientrano Stankovic e Bonny
- 16:26 Inter, tutte le clausole dell'affare Spence. E c'è una percentuale sulla futura rivendita
- 16:23 Sky - Riecco la ThuLa, Chivu sorride: Lautaro e Thuram tornano in gruppo
- 16:12 Cassano: "Vi siete accorti di Barella? Bastoni improponibile in una difesa a quattro"
- 15:57 Brasile, Carlos Augusto: "L'obiettivo è sempre onorare questa maglia"
- 15:43 Inter U23, al Breda arriva la capolista Potenza: settore ospiti sold out
- 15:28 Rodriguez fa 150 presenze con la Svizzera, Akanji: "Leggenda"
- 15:15 Inter-Calhanoglu, nei prossimi giorni previsto un contatto per il rinnovo
- 15:00 Calcio e Finanza - Inter, arrivano guadagni inattesi sul fronte stadio
- 14:46 Brasile, il vice di Ancelotti: "Prospettiva più chiara dopo queste amichevoli"
- 14:32 L'Equipe - Diouf e il problema dei corner: marcature troppo morbide
- 14:18 From UK - Bastoni, Chelsea più di Barcellona. Ma l'Inter fa muro
- 14:04 Difesa, c'è Prostvgaard tra le richieste di Chivu. Ma il costo è alto
- 13:51 U16 Femminile, sei interiste convocate per il doppio test con la Germania
- 13:37 Adani: "Italia, Donnarumma unico fuoriclasse. Gli altri sono 'lavoratori'"