Oltre a Beppe Marotta, nell'incontro di RCS Sport Industry Talk è intervenuto anche Paolo Scaroni. Tra i temi dell'iniziativa: San Siro. "È un percorso molto lungo, che abbiamo seguito insieme all’Inter. La prima tappa è stata comprare il Meazza: leggo che si discute se buttarlo giù o meno. Beh, è una decisione che prenderemo noi, perché è nostro: c’è un atto notarile che lo dice. Il secondo step è stato la presentazione del futuro stadio, mi sembra che sia piaciuto ai cittadini e anche agli addetti ai lavori, avendo affidato il progetto a due grandi architetti".

"Il terzo passaggio - dice ancora Scaroni - è stato che le Assicurazioni Generali hanno colto questa opportunità. Entro settembre 2027 tutte le autorizzazioni devono essere date, siamo in dirittura d’arrivo. Come sempre, su questi temi ci possono essere elementi di discussione. Soprattutto in campagna elettorale, un tema come il futuro stadio può appassionare la politica naturalmente. Diciamo che siamo fiduciosi, perché tutto l’iter fatto finora ci mette al riparo da potenziali disturbi. Un nuovo stadio è fondamentale per il successo del Milan, dell’Inter e della città di Milano”.