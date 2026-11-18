Giacomo Calò, centrocampista rivelazione del Frosinone, ha parlato a Il Messaggero, spiegando la ricetta della salvezza della truppa di Alvini che fin qui si sta comportando molto bene: "Questo Frosinone può arrivare alla salvezza. Poi si vedrà durante l’anno. Sappiamo che è un campionato duro, che potremo avere momenti difficili, con il calendario che ora ci riserverà Milan, Inter, Roma e Lazio. Questo inizio ci aiuta oggi e magari servirà tra qualche mese. Pensiamo a gara dopo gara", le parole riprese da LaLazioSiamoNoi.