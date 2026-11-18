All'interno del comunicato col quale viene data notizia dell'imminente lancio di Fondazione Inter, F.C. Internazionale Milano propone una precisazione importante su quello che sarà il legame con Inter Campus dopo le notizie circolate nei giorni scorsi. Il club nerazzurro ha garantito che il cordone ombelicale non sarà reciso e che la collaborazione con il progetto fortemente voluto dalla famiglia Moratti continuerà: "Una componente fondamentale della strategia filantropica del Club continuerà a essere rappresentata dalla storica collaborazione con Inter Campus, attiva dal 1997. FC Internazionale Milano continuerà a sostenerne lo sviluppo e le attività, consentendo al programma di esprimere nel mondo l'identità, i valori e i simboli che contraddistinguono il Club. L'Inter proseguirà così i propri interventi sociali e di cooperazione internazionale attraverso iniziative flessibili e di lungo periodo dedicate alle comunità locali".