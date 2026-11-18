Emozionante saluto alla nazionale per Walter Samuel, che ha deciso di lasciare il ruolo di collaboratore di Lionel Scaloni con cui è diventato campione del mondo e poi vice campione al termine dell'ultimo Mondiale.

"Grazie per la disponibilità, sono stati anni spettacolari. Non mi voglio emozionare, molte grazie a Leo per l'opportunità, a voi, al corpo tecnico come mia seconda famiglia. Grazie mille", le parole di Samuel, premiato con una targa e due maglie dell'Argentina, una col numero 6 e la scritta Samuel, la seconda col 13 e la scritta "El Muro". Alle sue spalle Scaloni, visibilmente emozionato.