La Spagna, nonostante domenica abbia visto chiudersi la propria striscia di imbattibilità cadendo in casa con l'Inghilterra, si conferma al comando del ranking FIFA dopo l’ultima pausa dedicata alle Nazionali, caratterizzata dalla conclusione della fase a gironi della Nations League 2026/27 in Europa e da una serie di incontri internazionali negli altri continenti. Le Furie Rosse conservano la leadership davanti ad Argentina e Francia, mentre l’Italia guadagna una posizione e sale al 14° posto, pur restando lontana dalle prime dieci Nazionali al mondo. Davanti agli Azzurri c'è la Svizzera, alle spalle invece troviamo la Croazia.

Ecco il ranking FIFA aggiornato

1. Spagna – 2004,48 punti

2. Argentina – 1964,95 punti

3. Francia – 1950,82 punti

4. Inghilterra – 1938,90 punti

5. Marocco – 1805,34 punti

6. Brasile – 1800,36 punti

7. Portogallo – 1797,60 punti

8. Belgio – 1790,37 punti

9. Paesi Bassi – 1782,43 punti

10. Messico – 1738,48 punti

11. Colombia – 1738,36 punti

12. Germania – 1721,85 punti

13. Svizzera – 1721,79 punti

14. Italia – 1717,20 punti

15. Croazia – 1714,22 punti