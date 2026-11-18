Sistema sportivo italiano e futuro della competitività: quali opportunità si aprono per l’Italia e quale svolta è attesa per il rilancio del sistema? È con questa domanda che viene presentata l’ottava edizione del convegno Sport Industry Talk organizzato da Rcs Academy Business School, dal Corriere della Sera e da Rcs Sports & Events, in programma oggi dalle 9 alle 14 in Sala Buzzati (qui la diretta). Un evento a cui ha partecipato anche il presidente e CEO di FC Internazionale, Giuseppe Marotta, che come al solito ha espresso il proprio punto di vista su varie questioni, rafforzato da anni di esperienza ad altissimo livello.

Sulla storia e le difficoltà del calcio italiano

"La storia dell'Italia e della FIGC può contare su un palmarès ricco di successi, che ci rappresenta degnamente nel mondo. Tre titoli di campioni del mondo non sono pochi. Evidentemente stiamo attraversando una fase di involuzione: non abbiamo partecipato agli ultimi due Mondiali e questo è sicuramente un dato che deve farci riflettere. L'analisi, però, sarebbe molto ampia. Nel dopoguerra andavano di moda soprattutto le squadre latine e quelle danubiane, come Ungheria, Cecoslovacchia e Austria. Oggi, invece, anche le nazionali e i club che un tempo venivano considerati di seconda fascia sono cresciuti molto. Questo, secondo me, è dovuto a due motivi: hanno creato un proprio modello calcistico e didattico, affidandosi ad allenatori sicuramente di grande prestigio, e hanno potuto contare su maggiori possibilità di reclutamento dei giocatori rispetto all'Italia. Sono così riusciti a costruire uno zoccolo duro di talenti. Basti pensare al Belgio, che oggi esprime giocatori assolutamente all'altezza dei migliori campioni europei. Non a caso, diversi di loro militano nelle più prestigiose squadre italiane. Prendiamo anche la Svizzera: un tempo esisteva sicuramente un divario tra noi e loro. Ricordo che, quando ero bambino e abitavo a Varese, conoscevo abbastanza bene i calciatori svizzeri, soprattutto quelli del Canton Ticino. Nella loro squadra c'era un portiere che nella vita faceva il postino. Oggi sarebbe impensabile una situazione del genere".

Sulla crescita delle altre realtà calcistiche

"Questo dimostra come anche il calcio si sia evoluto, proprio come abbiamo visto in Champions League - aggiunge Marotta -. Ci sono squadre come il Bodø, che abbiamo affrontato lo scorso anno, capaci oggi di mettere in difficoltà anche i club più importanti. Le difficoltà del calcio italiano, quindi, non derivano soltanto da un nostro calo di valore e qualità, ma anche dalla crescita delle altre realtà. La competitività va valutata anche da questo punto di vista. Non a caso, nelle ultime due qualificazioni siamo stati eliminati da squadre come la Macedonia del Nord e la Bosnia".

Sull'appeal della Serie A e le proprietà straniere

"Il mondo della Serie A, e più in generale il calcio d'élite italiano, conserva sicuramente il proprio appeal. C'è però un aspetto storico da considerare: soprattutto nel Nord Italia, tra Lombardia, Veneto e Piemonte, è venuta meno quella componente imprenditoriale che esisteva nel dopoguerra. Sono scomparsi i cosiddetti mecenati, ovvero quegli imprenditori che rivolgevano la propria attenzione alle società calcistiche delle loro città. Gli ultimi esempi significativi a Milano sono stati Berlusconi e Moratti. Meno male, dico, che sono arrivati i proprietari stranieri, perché senza queste proprietà, considerando che la maggior parte delle squadre è oggi nelle mani di fondi, il nostro calcio si troverebbe in una situazione ancora più difficile. È evidente che gli investitori stranieri arrivano in Italia dopo aver magari valutato anche la Premier League, che rappresenta il campionato più importante. Lì, però, i valori economici necessari per acquistare i club sono nettamente superiori ai nostri e, in alcuni casi, la scelta ricade quindi sull'Italia", spiega Marotta.

Sull'importanza di uno stadio di proprietà

"Uno stadio nuovo deve rispondere ad alcuni concetti prioritari. Innanzitutto deve trasmettere un senso di appartenenza, perché rappresenta la casa di un club. In Italia, fatta eccezione per tre società di Serie A, tutti gli stadi sono di proprietà degli enti comunali o, nel caso di Roma, del CONI - continua -. Questa è un'altra anomalia del nostro calcio. Una struttura moderna deve inoltre garantire adeguati standard di sicurezza, oggi non più presenti in molti impianti, e offrire un'accoglienza di qualità, da valutare a 360 gradi: dagli sponsor al semplice tifoso che va in curva. Non bisogna dimenticare che lo stadio è anche un contenitore di grandi emozioni. Una struttura di proprietà permette di rafforzare tutti questi aspetti. Inoltre, rappresenta un asset di bilancio e un patrimonio importante, che può avere un peso significativo nella gestione economica della società. Siamo in uno sport in cui la competitività è fondamentale e dipende, purtroppo, anche dalle disponibilità economiche necessarie per costruire squadre forti".

Il divario economico con i grandi club europei

"La differenza tra noi e squadre come il Real Madrid nella capacità di valorizzare gli introiti dello stadio è ancora molto ampia. Noi siamo arrivati a circa 100 milioni, mentre il Real Madrid ha già raggiunto quota 300 milioni, con l'obiettivo di arrivare a 500. La disponibilità di questi ricavi può fare la differenza nella costruzione della squadra. Da questo punto di vista l'Italia è rimasta ferma. Alla fine degli anni Novanta il bilancio della Juventus, la prima società italiana, era di 57 milioni, mentre il Real Madrid aveva addirittura ricavi inferiori. Oggi i Blancos sono arrivati a 1,2 miliardi, mentre l'Inter si attesta intorno ai 500 milioni. Questo dimostra quanto anche le infrastrutture abbiano un'importanza notevole, soprattutto in relazione al tema della sostenibilità".

Il rapporto con Oaktree e il modello Inter

"Oaktree è, a mio avviso, uno dei pochi casi in cui un fondo di investimento straniero arriva in Italia senza stravolgere il management - aggiunge il presidente -. La delega rappresenta un grande atto di lungimiranza da parte della proprietà. La loro presenza è quotidiana, ma sempre molto discreta e silenziosa. Sappiamo che la proprietà c'è e che con essa esiste un confronto costante. È un aspetto molto importante, che ci ha permesso di creare e modellare quella che oggi è un'Inter vincente. Guardando ai risultati, lo dico con orgoglio ma senza arroganza, nella scorsa stagione abbiamo conquistato due trofei italiani: il campionato e la Coppa Italia. Il 22 dicembre ci giocheremo anche la Supercoppa. Ma c'è un altro dato particolarmente significativo: per la seconda volta consecutiva nella storia del club abbiamo chiuso il bilancio in attivo. Questo dimostra che, seguendo una determinata linea gestionale, è possibile ottenere risultati sportivi senza dover sostenere investimenti eccessivi. L'equazione secondo cui nello sport chi spende di più vince non è sempre valida: spesso la competenza riesce a compensare gli investimenti".

Sostenibilità e investimenti: la linea da seguire

"In un contesto in cui il concetto di sostenibilità è ormai una delle parole più utilizzate, anche noi dobbiamo rispettarlo - chiarisce - . Sono infatti le norme UEFA e quelle federali a imporre determinati parametri economici. Il compito del management è trovare un equilibrio tra la gestione economica, finanziaria e patrimoniale e il raggiungimento dei risultati sportivi. È un modello che va in controtendenza rispetto al calcio di una volta, quando i grandi mecenati partecipavano alle competizioni con il solo obiettivo di vincere. A fine campionato si rivolgevano a quello che oggi chiameremmo CFO, ma che allora era semplicemente il ragioniere, chiedevano quanto fosse costato e firmavano un assegno, ripartendo da zero. Oggi questo non è più possibile, innanzitutto perché le norme lo vietano e poi perché chi investe nel calcio vuole giustamente ottenere stabilità, se non addirittura una remunerazione. Noi continueremo quindi a seguire questo modello, basato sugli investimenti. Tra questi c'è sicuramente quello relativo allo stadio, un progetto particolarmente importante. Basti pensare che nel 2010 lo stadio di Torino è costato 500 milioni, mentre oggi stiamo affrontando un investimento da un miliardo e 300 milioni. Si tratta di un impegno privato molto significativo. Gli investimenti della proprietà, però, non riguardano soltanto lo stadio, ma anche le strutture del club e i centri sportivi, che rappresentano un elemento fondamentale. Una delle carenze del calcio italiano è proprio la mancanza di centri sportivi di proprietà delle società. Esistono ancora club di Serie A che non dispongono di strutture adeguate al prestigio della categoria. Anche su questo aspetto voglio richiamare l'attenzione e mi auguro che si possa trovare una soluzione".