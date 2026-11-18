L’avvio di Fondazione Inter è molto vicino, a ribadirlo è l’Inter stessa con un comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano Spa annuncia con piacere che, dopo mesi di pianificazione strategica, nelle prossime settimane si concretizzerà l’avvio operativo di Fondazione Inter”.
Nuovo impegno per la responsabilità sociale e il territorio
La fondazione “rappresenta un'evoluzione naturale del percorso che l'Inter porta avanti da anni sui temi della responsabilità sociale, della sostenibilità e del supporto al territorio, con l'obiettivo di custodire, promuovere e mettere a disposizione della collettività il patrimonio umano, culturale e valoriale costruito dal Club in oltre un secolo di storia. La Fondazione opererà con l’intento di trasformare la capacità di ispirare, coinvolgere e mobilitare, in opportunità concrete per le persone e le comunità. Le sue attività si svilupperanno attraverso programmi e iniziative capaci di favorire la crescita personale, la partecipazione sociale e la creazione di percorsi in grado di generare un impatto positivo e duraturo, con un'attenzione particolare alle nuove generazioni. La nuova realtà metterà a disposizione del mondo del Terzo Settore, delle istituzioni e delle organizzazioni impegnate nel sociale questo patrimonio di relazioni, competenze e capacità di coinvolgimento proprio dell'Inter, con la volontà di sostenere e amplificare il lavoro di chi opera ogni giorno a beneficio delle persone e delle comunità. Attraverso la Fondazione, infatti, il Club svilupperà progetti e iniziative mirate, favorendo percorsi di emancipazione, opportunità di crescita e attività di supporto, con un'attenzione particolare allo sport come potente strumento di democrazia. E affonderà saldamente le proprie radici nel tessuto di Milano. La città in cui l’Inter è nata e cresciuta rappresenta infatti il naturale punto di partenza delle attività, nella convinzione che il legame con il territorio costituisca un elemento fondamentale dell’identità del Club".
Impegno internazionale al servizio delle comunità
Milano, Italia e non solo: “Proprio grazie alla forza di queste radici, l’azione della Fondazione potrà progressivamente estendersi anche oltre i confini nazionali, contribuendo a diffondere nel mondo i valori di apertura, solidarietà e attenzione alle persone che da sempre caratterizzano FC Internazionale Milano. In questo percorso, una componente fondamentale della strategia filantropica del Club continuerà a essere rappresentata dalla storica collaborazione con Inter Campus, attiva dal 1997. FC Internazionale Milano continuerà a sostenerne lo sviluppo e le attività, consentendo al programma di esprimere nel mondo l'identità, i valori e i simboli che contraddistinguono il Club. L'Inter proseguirà così i propri interventi sociali e di cooperazione internazionale attraverso iniziative flessibili e di lungo periodo dedicate alle comunità locali".
La Fondazione come spazio di riflessione e partecipazione
Accanto all’impegno concreto nelle comunità, la Fondazione vuole contribuire anche al confronto sui temi che ne influenzano il futuro. "Oltre alle attività sul campo, la Fondazione si propone come uno spazio di dialogo e riflessione sui temi di maggiore rilevanza sociale, favorendo l'incontro tra competenze, esperienze e prospettive differenti. Attraverso il coinvolgimento del mondo scientifico, accademico, culturale e istituzionale, contribuirà a promuovere una cultura della partecipazione, della responsabilità e della crescita condivisa. Nel tempo, la sua azione si articolerà attraverso iniziative e progettualità capaci di interpretare i bisogni delle comunità e le trasformazioni della società, mantenendo saldo il legame con i valori che da sempre contraddistinguono FC Internazionale Milano".
Autore: Ivano Cotticelli
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