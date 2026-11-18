I ricordi legati all'Inter di Xherdan Shaqiri non sono particolarmente felici, almeno sportivamente parlando. Il giocatore elvetico, transitato in nerazzurro nella prima metà del 2015, è stato ospite de 'L'Armandillo', il podcast della RSI curato da Armando Ceroni, ripercorrendo quella parentesi vissuta in Italia. Iniziata con l'ovazione del tifo interista che lo ha lasciato di stucco al suo arrivo in aeroporto: "Grande casino", dice in italiano, per poi proseguire in tedesco: "Penso fosse per la mia aura. Mi apprezzavano come giocatore, avevo fatto qualcosa di buono col Bayern Monaco e con la Nazionale".
Ma poi cosa è successo in questi sei mesi a Milano? Prima giocavi poi non hai giocato più.
"Non è stato semplice. All'Inter c'era un grande casino (lo ripete in italiano, ndr), con questioni legate al Fair Play Finanziario e tanti problemi economici".
C'era ancora Erick Thohir proprietario.
"Sì, ma c'erano anche tanti giocatori vecchi. Anche il centro sportivo era vecchio. Le cose sono cambiate quando è arrivato Antonio Conte, ma quello non era il periodo migliore dell'Inter. Però ho apprezzato molto la vita in Italia, quei mesi sono stati perfetti. Ho amato l'Italia".
Andavi anche a vedere il basket.
"Sì, una volta sono andato a vedere l'Olimpia Milano. Il basket mi piace, come qualunque sport col pallone. La pallacanestro anche per l'aspetto tecnico".
Con l'Inter hai segnato un gol, su rigore, a Bergamo con l'Atalanta, e uno al Celtic in Europa League.
"La partita di Glasgow fu incredibile, non la dimenticherò mai. Dopo ogni gol nostro, loro rispondevano. L'atmosfera al Celtic Park ancora oggi è la migliore che abbia mai vissuto, una cosa incredibile. È stata una bellissima partita, segnai su assist di Zdravko Kuzmanovic. Ho segnato in Serie A, Europa League e anche in Coppa Italia. Non è andata poi così male...".
Poi approdi allo Stoke City.
"Era un altro tipo di calcio, più fisico. Ma è stata una bella esperienza, ho dovuto imparare molto specie sulla fase difensiva. Però avevo la fiducia di tutto il club e dell'allenatore Mark Hughes. I media elvetici mi chiedevano spesso perché andai allo Stoke, oggi la gente va a giocare in Arabia Saudita... Ho ancora ottimi rapporti con lo Stoke, vorrei tornare a vedere una loro partita. Peccato siano in Championship, dovrebbero essere in Premier League perché sono uno dei club più antichi al mondo. Spero possa tornarci".
Peggio l'esperienza a Milano o a Lione?
"Difficile dirlo. Forse Lione, dove avevo già più esperienza. Non è stato facile, i giocatori parlavano poco inglese; io parlo un po' il francese ma non era facile comunicare. Non c'era grande spirito di squadra. Volevo andarmene, così sono arrivato a Chicago".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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