Sebastian Hoeneß, allenatore dello Stoccarda, ha ricevuto una bella notizia alla ripresa degli allenamenti dopo la sosta per le Nazionali: l'infermeria si è praticamente svuotata. Durante la prima settimana di pausa per le Nazionali, tutti i giocatori non impegnati con le nazionali hanno finalmente potuto riposarsi e tutti gli infortunati hanno potuto lavorare al loro rientro senza pressioni e lunedì scorso, esclusi i giocatori ancora impegnati con le selezioni, tutti gli effettivi a parte Luca Jaquez, alle prese con una frattura alla costola, si sono presentati. Lo riporta la Bild.

Si è rivisto ad esempio Josha Vagnoman, che si era infortunato alla coscia durante la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid, così come i lungodegenti Dan-Axel Zagadou e Justin Diehl. E lo stesso Angelo Stiller è tornato in campo dopo l'infortunio all'adduttore, svolgendo però delle sedute individuali con il preparatore atletico Martin Franz. La sua presenza contro lo Schalke 04 resta in forte dubbio così come quella nella gara di Champions League contro l'Inter di mercoledì prossimo.