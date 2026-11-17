L'Inter guarda al futuro e, secondo TMW, monitora la situazione di Cristhian Mosquera, difensore classe 2004 arrivato all'Arsenal dal Valencia nell'estate 2025. Il giovane centrale, dopo essersi affermato in Liga, sta trovando poco spazio a Londra a causa della forte concorrenza, una situazione che potrebbe aprire nuove opportunità per i nerazzurri, già interessati a lui prima che i Gunners si facessero avanti concretamente.

Dal Valencia alla Premier League

Cresciuto nel settore giovanile del Valencia, Mosquera ha esordito in prima squadra a 17 anni, diventando progressivamente un titolare. Nell'ultima stagione in Spagna ha disputato 37 partite da titolare su 38 in campionato. Alto 191 centimetri, abbina struttura fisica, velocità e forza a buone qualità tecniche, soprattutto nella costruzione del gioco e nella capacità di superare il pressing avversario.

Poco spazio all'Arsenal, occasione per l'Inter?

La prima esperienza inglese non è stata semplice: dopo 30 presenze nella scorsa stagione, di cui 14 da titolare, Mosquera ha trovato ancora meno spazio in questa annata, anche a causa di un infortunio. Nelle gerarchie dell'Arsenal è chiuso da Saliba, Gabriel e dal nuovo arrivato Ezri Konsa. L'Inter osserva con interesse un profilo che, nonostante i 22 anni, vanta già oltre 100 presenze tra Liga e Premier League, 11 apparizioni in Champions (tra cui la scorsa finale) e un oro olimpico conquistato con la Spagna a Parigi 2024. I nerazzurri potrebbero individuare in lui un investimento importante, non soltanto per il futuro ma anche per il presente.