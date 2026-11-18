Dalla fusione tra Seamen e Rhinos, due importanti realtà cittadine, è stata lanciata nella giornata di oggi la nuova franchigia di football americano dei Milano Dukes che prenderà parte all'Italian Football League a partire dal 2027. Fautore del progetto è il CEO Justin Pugh, ex prima scelta al draft dei New York Giants, nove stagioni Nfl tra Giants e Cardinals, e attualmente commissioner della Italian Football League. Pugh che parla alla Gazzetta dello Sport raccontando come è nata l'idea: "Abbiamo messo da parte 50 anni di rivalità per unire gli intenti. Fortunatamente, i presidenti di entrambe le squadre hanno capito che, insieme, possiamo andare molto più lontano. Amiamo questo sport e vogliamo vederlo crescere in Italia. Hanno pensato che il mio contributo, grazie alla mia esperienza nella Nfl, potesse essere prezioso. È un'opportunità davvero interessante e, inaspettatamente, siamo riusciti a concretizzarla".

La nascita dei Dukes potrebbe fare da volano allo sbarco della NFL, il massimo campionato statunitense, in Italia, magari a Milano. Ovviamente occorre un impianto adeguato, ma Pugh esprime fiducia: "Se guardiamo a ciò che sta accadendo, ad esempio con il progetto del nuovo stadio di San Siro... credo che sia solo questione di tempo: nei prossimi 4-5 anni riusciremo a disputare la nostra prima partita in Italia”. Chissà che nel frattempo i Dukes non riescano ad accattivarsi le simpatie di chi il football americano lo segue da tempo come l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu...