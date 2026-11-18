Punto della situazione in casa Atalanta dalle colonne del Corriere dello Sport. Come riporta il quotidiano, infatti, "la squadra è tornata ad allenarsi a Zingonia dopo due giorni di riposo: buone notizie dall'infermeria, Raoul Bellanova e Giacomo Raspadori si sono allenati in gruppo, i due torneranno nuovamente a disposizione. Gaetano, Hien, Kossounou e Kristensen hanno fatto palestra e lavoro individuale in campo, l'obiettivo sarà recuperare almeno un centrale di difesa e avere dunque diverse alternative per quanto riguarda il reparto arretrato. Terapie e palestra invece per Pompei".

Per quel che riguarda la formazione titolare contro l'Inter, Krstovic è sicuro di una maglia come centravanti e sulla trequarti ci sarà De Ketelaere. A sinistra ballottaggio Rowe-Zalewski, il secondo è in vantaggio, mentre a centrocampo dovrebbero giocare Ederson e Kessie, "ma le scelte definitive verranno prese in funzione di chi riuscirà a recuperare nei prossimi giorni".