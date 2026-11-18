Ci sono state molte discrepanze riguardo all'assenza di Piotr Zieliński a Bucarest nella partita contro la Romania in Nations League. Le prime notizie diffuse dai media suggerivano che la sua partecipazione – analogamente a quella di Marcel Reguła – fosse in dubbio a causa di un raffreddore. Questa informazione è stata poi confermata dallo stesso commissario tecnico della nazionale polacca, Jan Urban. Tuttavia, in seguito, Urban ha fornito informazioni diverse, facendo riferimento a ulteriori riscontri circolati online, riguardanti problemi al piede.

La spiegazione

"Eravamo convinti che si sarebbe ripreso in tempo per la partita. Non abbiamo dato molta importanza al fatto che abbia saltato uno o due giorni di allenamento. Anche lui stesso era molto ottimista riguardo all'infortunio . Ma è il tipo di infortunio per cui è difficile dire se guarirà in tre giorni o in tre settimane", ha spiegato l'allenatore dopo il pareggio per 1-1 contro la Svezia a Wroclaw.