L'Inter Women esce a testa alta da Madrid, nonostante la sconfitta subita per mano del Real nei minuti finali di gara, giocata dalle nerazzurre in inferiorità numerica per un tempo. “Sono orgogliosa della squadra, non è facile giocare in 10 contro 11 - il commento a Inter TV di Lina Magull -. Credo che abbiamo iniziato bene, creando diverse occasioni e giocando un calcio propositivo. Per come si è messa la partita abbiamo dovuto difendere, ma anche nel secondo tempo abbiamo creato occasioni. Alla fine, siamo state punite da due episodi: un corner e un rigore. Sono comunque orgogliosa della prestazione, nonostante il risultato. Abbiamo approcciato bene la partita, l'abbiamo preparata bene e forse abbiamo raccolto meno di quello che potevamo, ma questo è il calcio. Un'espulsione può capitare, ma usciamo da qui con sentimenti positivi. Per noi si tratta della prima esperienza in Champions League, quindi abbiamo ancora molto da imparare. Abbiamo le qualità per giocare a questo livello".