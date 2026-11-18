Le pressed sequences rappresentano un coefficiente importante nell'analisi delle statistiche relative al mondo del calcio. Vale a dire la pressione alta per il recupero immediato del pallone. Secondo OptaAnalyst, a guidare questa speciale graduatoria in Serie A c'è il Frosinone, con un coefficiente di 161. I ciociari sono nettamente primi davanti all'Inter, il cui valore è 143. Troviamo poi la Roma al terzo posto, dunque Juventus, Lecce e Como. Il Milan, così come la Lazio, è quasi in fondo alla graduatoria relativa alla pressione alta.