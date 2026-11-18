Le conclusioni verso la porta avversaria rappresentano l'ultimo passo che precede all'obiettivo del gioco del calcio: vale a dire il gol. E, dando uno sguardoa i numeri pubblicati da Opta sulle squadre della Seie A, notiamo che l'Inter guida questa speciale graduatoria riferita alle conclusioni: ben 234. Al secondo posto c'è il Frosinone di Alvini, che ha tentato 221 tiri; terza la Roma a quota 213. Molto distante l'Atalanta, prossima avversaria dell'Inter, che di tiri ne ha totalizzati 158. Il Milan ancora meno: addirittura 126.