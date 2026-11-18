Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, ha parlato dopo l'evento di RCS Sport a Milano. Il riferimento è sulle elezioni per la presidenza della FIGC: "Io parlo da sempre con i due candidati (alla Figc, ndr), mi auguro si scelgano delle basi solide ragionando non solo con il cuore ma con la testa. Ha apprezzato il fatto che Galliani abbia ritirato il ricorso? Sicuramente sì, perché quello che ci auguriamo sempre è che lo sport sia un esempio di etica. Ma fra Galliani e Malagò chi preferisce? Non lo dico neanche sotto tortura". Le parole riprese dall'ANSA.