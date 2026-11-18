Tutto bene quel che finisce bene. Carlos Augusto e Zielinski sono gli ultimi a tornare a Milano, ma l'importante è che arrivano notizie positive soprattutto dal polacco, ieri in campo 81 minuti contro la Svezia.

Chivu, quindi, da domani riavrà tutto il gruppo a disposizione, ad eccezione di Bonny e Stankovic.