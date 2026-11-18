Stasera, alle 18.45 allo stadio Alfredo Di Stefano, l'Inter Women cercherà di rialzarsi dopo la sconfitta interna contro la Juventus affrontando il Real Madrid. L'obiettivo è tornare a fare punti nella Women's Champions League dopo i due pesanti k.o. contro OL Lione e Manchester City. Non sarà di certo una partita facile per le ragazze di Sassarini, ma è inevitabile che alla prima esperienza nell'Europa che conta ci potessero essere difficoltà contro avversarie più esperte. Intanto, ecco la lista delle convocate del Real Madrid per la quinta giornata della competizione (diretta su Disney+).

Portieri: Frohms e Laia.

Difensori: Noe, Levels, S. Cristóbal, M. Méndez, Eva Navarro, Holmgaard, Andersson e Lakrar.

Centrocampisti: Däbritz, Irune, Angeldahl, Andreia JJ, Elisa e Caruso.

Attaccanti: Pau C., Keukelaar, Bruun, Athenea, Beerensteyn, Schröder e Linda C.