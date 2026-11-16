Romelu Lukaku, ex attaccante dell'Inter oggi al Fenerbahce, ha annunciato su Instagram di volersi ritirare dalla nazionale belga. "Questi 16 anni ho dato tutto ciò che avevo per la squadra nazionale, sono passato attraverso ogni emozione possibile - si legge -. Ho giocato con fantastici compagni di squadra per cui sarò sempre grato. Voglio ringraziarli tutti, voglio ringraziare anche tutti gli allenatori per avermi spinto e creduto a aiutare la squadra, è stata una bella corsa e ho apprezzato ogni singolo momento. Ai tifosi del Belgio grazie per il supporto che avete dato alla nostra squadra.. sono orgoglioso di aver rappresentato il mio paese in 4 coppie mondiali e 3 campionati europei".

"Non dimenticherò mai quei momenti. Sono in pace con la mia decisione di fermarmi qui. È stato incredibile. È stato piacevole. Sono grato. Grazie", ha concluso Lukaku.