Nel prossimo ciclo di nove partite in un mese che attende l'Inter dal 22 novembre al 22 dicembre, Cristian Chivu non cambierà le gerarchie del reparto portieri. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in estate, il tecnico nerazzurro ha scelto Pepo Martinez come titolare, schierandolo sempre tra i pali, ad eccezione di due partite: Venezia-Inter e Inter-Fiorentina. In quel caso la porta è stata difesa da Ivan Provedel (così così a San Siro, molto bene al Penzo) che, stando alla rosea, dovrebbe tornare a giocare dal 1' in Coppa Italia, contro il Genoa, il prossimo 1° dicembre. Una seconda chance potrebbe essergli concessa in campionato, magari tra Frosinone e Torino, per permettere al collega spagnolo di riposare prima o dopo la delicata trasferta di Dortmund. L'ex Genoa rimane il numero uno dei nerazzurri, che ha avuto la fiducia dell'allenatore anche dopo aver commesso degli errori da matita blu.