Piotr Zielinski, parlando ai microfoni di TVP Sport, ha commentato il record statistico toccato ieri nella partita contro la Svezia coi suoi 36 passaggi tutti andati a buon fine: "Bene, ma non siamo riusciti a vincere di nuovo. Non è che non vogliamo vincere; tutti quelli che vengono in Nazionale vogliono vincere. A volte ci riusciamo, a volte no – anche le sconfitte ci insegnano qualcosa. Saremo più forti a marzo. Comunque, volevamo chiudere l'anno e la stagione della nazionale in bellezza, e oggi abbiamo giocato meglio di prima. Un pareggio contro una Svezia forte, partecipante ai Mondiali e vincitrice del girone, è un buon risultato. Sono ottimista per il futuro". E a proposito delle partite di marzo, Zielinski spera di vedere ancora Jan Urban alla guida della Polonia: "Sappiamo tutti come funziona nel calcio: quando una squadra non vince, il primo a finire nel mirino è l'allenatore. Abbiamo un gruppo interessante e credo che si amalgamerà e giocheremo in modo più efficace da marzo in poi. A volte la fortuna semplicemente non basta. Hi un ottimo rapporto con l'allenatore; è una persona meravigliosa e un grande professionista. Spero che la nostra collaborazione continui e che sarà con noi a marzo. Magari ci sarà una svolta, perché la rosa è ricca di talento".

C'è anche un commento sulla mancata convocazione di Lukasz Skorupski: "Lui è il mio migliore amico in campo e lo stimo moltissimo. Ultimamente è in ottima forma con il Bologna, dove è un giocatore importante. È in squadra da oltre un decennio e ha giocato anche in Champions League di recente. Non mi aspettavo la sua assenza. È una figura importante per il club e per la squadra, oltre che un giocatore esperto. Mi è dispiaciuto un po' che non fosse con noi. Ci conosciamo da tanti anni, abbiamo giocato nella stessa squadra e so cosa può dare. Che si alleni duramente e magari lo rivedremo. Comunque, voglio sottolineare che Sławek Abramowicz ha giocato una partita fantastica e ne sono contento."