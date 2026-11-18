In occasione di un'intervista concessa a SampNews24.com, l'ex calciatore Francesco Flachi ha speso parole di elogio nei confronti di Pio Esposito, messosi in particolare mostra a seguito delle recenti prestazioni con la maglia dell'Inter e dell'Italia: "Esposito? Ha appena iniziato, quindi lasciamolo tranquillo. Sono sicuro che farà una grande carriera in Nazionale e a livello personale. Già adesso va a duellare con alcuni dei difensori più forti e riesce spesso a spuntarla. Questo è un punto di partenza molto importante. Poi dipenderà da lui, partita dopo partita. È un ragazzo con la testa sulle spalle, serio, e sono convinto che ne trarranno beneficio la Nazionale, il club e tutte le squadre in cui giocherà".