"Mi sembra che sia stato trovato almeno un fair play necessario, indispensabile. Per il resto valuterà l'Assemblea. Io sono un osservatore e mi auguro di poter avere dal 15 in poi la possibilità di lavorare insieme, come ho sempre fatto in qualsiasi circostanza, anche nei momenti difficili". Lo ha detto il ministro dello Sport e Giovani Andrea Abodi a margine dell'evento RCS Sport Industry Talk di Milano, a proposito delle prossime elezioni della FIGC e della sfida tra i candidati Giovanni Malagò e Adriano Galliani.

Parlando della Nazionale, invece, Abodi ha aggiunto: "Io penso che i giudizi, lungo il cammino, sono sempre inopportuni. Siamo stati felici per i successi, ma non ci abbattiamo per questo passaggio a vuoto. Sappiamo che, come è stato detto da Roberto Mancini, il percorso è lungo, ma si vedono comunque degli elementi confortanti". Infine, si tocca anche il discorso multiproprietà: "Non ho parlato con Malago né con Galliani e non so quale sia il pensiero. Mi sono espresso favorevolmente a proposito della conferma di una norma che c'è, poi bisognerà capire le ragioni di chi vuole superarla e abrogarla. Per il rispetto da garantire alle comunità sportive e verso la regolarità della competizione, sia opportuno confermare la norma esistente, fatta dalla FIGC perché la multiproprietà può creare equivoci e l'idea nella testa dei tifosi che non sempre un club voglia raggiungere il risultato".