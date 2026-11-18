Un filo azzurro lega Gigio Donnarumma e Pio Esposito, entrambi originari di Castellammare di Stabia. Come racconta La Repubblica, il percorso del centravanti dell’Inter verso il calcio professionistico è passato da Brescia, dove si trasferì a sette anni insieme ai fratelli maggiori, dopo essere stato notato dagli scout delle Rondinelle. In quell’occasione, però, non fu possibile convincere la famiglia Donnarumma a trasferirsi in Lombardia, mentre gli Esposito accettarono la proposta, anche grazie a un lavoro trovato per papà Agostino.

La crescita

Ancora troppo piccolo per partecipare ai tornei FIGC, Pio venne inserito in una squadra creata appositamente per disputare il campionato parrocchiale Anspi, insieme ad altri giovani talenti come Cher Ndour. Nonostante affrontasse spesso avversari più grandi di due anni, si distingueva già per la capacità realizzativa, segnando moltissimi gol. La sua crescita proseguì al centro sportivo San Filippo e nelle strutture della Voluntas, storica società dilettantistica bresciana che negli anni ha formato numerosi calciatori, tra cui Andrea Pirlo, Acerbi e i gemelli Filippini. Proprio lì Pio ha mosso i primi passi, prima di approdare alle giovanili dell’Inter e incontrare Cristian Chivu.

Legame

Un legame con il passato che oggi è diventato anche un progetto familiare: un anno fa, infatti, gli Esposito hanno rilevato la proprietà della Voluntas, diventandone proprietari al cento per cento, con papà Agostino alla presidenza. Anche Pio è coinvolto nell’iniziativa, pur vivendo ormai una fase importante della propria carriera. Un ritorno simbolico alle origini, su quei campi dove, da bambino, inseguiva il pallone e segnava a raffica, quando era ancora troppo piccolo per giocare nei tornei ufficiali.