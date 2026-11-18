Recentemente hanno destato particolare scalpore le dichiarazioni di Manuel Akanji sul Como, con il difensore dell’Inter che anziché rispondere in modo paraculo, ha semplicemente espresso un concetto fattuale, ossia che lui e i nerazzurri abbiano sempre battuto la squadra di Fabregas in tutte le partite disputate. Pura verità, nulla di irriverente, solo mere e fredde statistiche. Però tra web, tv private e giornali locali, qualcuno pare essersi quasi offeso. E mi domando il motivo. Akanji non ha mica parlato male di una rosa molto forte come quella lariana, ha solo ricordato i successi dell’Inter, probabilmente anche per rimarcare la forza dei campioni dei d’Italia che – è bene specificarlo – ad eccezione di qualche passo falso, giocano anche un gran bel calcio.

Certo, è giusto esaltare il 9-1 di Lens da parte del Como e uno stile in campo che fa divertire. Ma allora le medesime analisi vanno elargite per tutti. Il Como non è una favola, attenzione. Lo era il Chievo Verona, che senza grandi investimenti conquistò l’approdo in Champions League. Suwarso ha investito centinaia di milioni di euro nel calciomercato, si è già detto pronto a pagare una multa per l’acquisto di Nico Paz (o meglio, per non aver rispettato il fair play finanziario), ci mancherebbe pure che oggi non si trovasse in alto in graduatoria della Serie A.

D’altronde è doveroso fare altri nomi, Milan e Juventus, club che hanno speso eccome per rinforzare la propria rosa, dopo non aver incredibilmente centrato la qualificazione all’Europa che conta, hanno fatto l’ennesima rivoluzione. Solo che anche nel caso di rossoneri e bianconeri è peccato parlare di competizione per lo Scudetto, chissà perché, per un discorso che fondamentalmente vale anche per il Napoli, anche se Allegri oggi è in Champions. Quando però era l’Inter ad aprire più di tutti le proprie casse, il Tricolore era un obbligo. E pure arrivare lontanissimo in Europa. Sarebbe bello che certi ragionamenti valessero sempre per tutti, senza eccezioni. E che i tifosi con il microfono non continuassero ad esprimere concetti a seconda del nome delle varie squadre.

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