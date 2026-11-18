Le prestazioni con la Lazio e anche in nazionale, visto il gol segnato alla Francia, hanno riportato Davide Frattesi sulla bocca di tutti. Il centrocampista sta facendo un pieno di elogi e al coro oggi si unisce Fabio Liverani, in un'intervista al Corriere dello Sport.

"Frattesi mi è sempre piaciuto, sa segnare e muoversi nello spazio: l'ho paragonato a calciatori come Gerrard e Lampard. All'Inter ha avuto una frenata, ma per la sua crescita andare alla Lazio è stata la scelta migliore".