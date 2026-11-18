Nel corso di un recente intervento su TMW, il tecnico Carmine Gautieri ha sentenziato in merito alle due squadre che si contenderanno lo Scudetto fino alla fine. L'allenatore campano, infatti, pur riconoscendo i meriti della Lazio, si è detto convinto del fatto che saranno Inter e Roma a giocarsi il titolo: "Bisogna fare i complimenti a Gattuso per il primo posto e perché gioca un bel calcio fatto di equilibrio e transizioni. Poi lo Scudetto se lo giocheranno Inter e Roma, ma la Lazio merita i complimenti"
Sezione: News / Data: Mer 18 novembre 2026 alle 23:29
Autore: Carlo Alberto Gamba
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Mercoledì 18 nov
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