Un leggero affaticamente e un riposo precauzionale per Manuel Akanji, che lunedì sera era in tribuna nel Berit Sitterstadion di San Gallo ad assistere alla schiacciante vittoria della Svizzera contro la Scozia (4-0), partita senza valore dal momento che gli elvetici erano già primi matematicamente nel proprio girone. Ad ogni modo, le sue condizioni non destano preoccupazione pur meritando comunque attenzione. A questo punto, in vista di Atalanta-Inter, in agenda domenica 22 alle 20.45 alla New Balance Arena, Cristian Chivu dovrà fare le sue valutazioni sul terzetto difensivo da proporre.

Pronti a destra

John Stones è finalmente arruolabile, già contro il Como era stato convocato e avrebbe potuto giocare uno spezzone di partita se si fosse reso necessario. Da allora ha due settimane in più di allenamenti nelle gambe e non sarebbe assurdo ipotizzare un suo impiego al centro della difesa, se Chivu non volesse rischiare nulla su Akanji (mercoledì 25 c'è lo Stoccarda al Meazza in Champions League). Per la posizione di braccetto destro, sia Yann Bisseck sia Benjamin Pavard sono rimasti a lavorare ad Appiano Gentile e si candidano entrambi per una maglia da titolare. A sinistra si candida anche Carlos Augusto, che lunedì ha guardato dalla panchina la vittoria per 7-0 del Brasile contro Singapore in terra asiatica e dovrà semplicemente smaltire il fuso orario.

Rivincita per Bastoni?

Chi dovrà smaltire qualcosa in più è invece Alessandro Bastoni, che oltre alla stanchezza accumulata tra Francia e Belgio, in entrambi i casi in campo per tutta la partita, avrà bisogno di mettersi alle spalle la delusione per il 4-1 rimediato con la Nazionale a Bruxelles, in cui di certo non ha brillato, anzi. A prescindere da questo, pare difficile che Chivu voglia lasciarlo a riposo nella città in cui è cresciuto calcisticamente e, con Akanji reduce da un affaticamento e Stones da gestire, non è escluso che l'azzurro possa tornare a giocare da centrale nella difesa a tre, come avvenuto contro il Como. Posizione che lo porterebbe a sfidare nuovamente, una settimana dopo, Charles de Ketelaere, che guidando l'attacco del Belgio lo ha messo parecchio in difficoltà come falso nueve, ruolo che il belga ormai interpreta quasi a occhi chiusi. Bastoni avrebbe così l'occasione di prendersi una piccola rivincita con il suo club dopo la batosta in Nazionale.

Gestire le forze

Al momento fare previsioni sul terzetto difensivo, ancora alla ricerca di certezze, sarebbe una forzatura perché prima lo staff tecnico dovrà valutare lo stato di salute e gli strascichi che questa sosta avrà lasciato nelle gambe dei giocatori. Anche perché, è giusto ribadirlo, il calendario propone 9 partite in un mese, dal 22 novembre contro l'Atalanta al 22 dicembre al Meazza contro la Lazio, finale di Supercoppa italiana. E le forze andranno gestite con grande oculatezza.