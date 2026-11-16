Gli impegni delle Nazionali hanno consigliato il rinvio di alcune partite, ma non sono mancati comunque gli appuntamenti in agenda per le rappresentative maschili e femminili nerazzurre. Di seguito il bilancio del weekend appena concluso, pubblicato dal club sul proprio sito ufficiale.
UNDER 19 FEMMINILE Campionato, 7ª giornata: Hellas Verona-Inter 0-4 Reti: 18' pt Giudici, 38' pt Saragoni, 28' st Ciurleo, 45' st Saragoni
UNDER 18 Campionato, 11ª giornata: Inter-Como 1-2 Rete: 27' Dicarlo
UNDER 17 Amichevole, Inter-Giana Erminio 3-1 Reti: 50' Zambon, 60' Zebrauskas, 90' Capin
UNDER 17 FEMMINILE Campionato, 8ª giornata: Inter-Ternana 3-0 Reti: 38' pt Arfani, 21' st Arfani, 33' st Cavoli
UNDER 16 Campionato, 9ª giornata: Inter-Milan 0-1
UNDER 15 Campionato, 9ª giornata: Inter-Milan 0-2
UNDER 15 FEMMINILE Campionato, 8ª giornata: Inter-Ternana 8-0 Reti: 2' pt Giovannini, 6' pt Pedrini, 8' pt Bosio, 16' pt Bosio, 1' st Bosio, 10' tt Giovannini, 24' tt Bosio, 25' tt Nodari
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Giovanili
Altre notizie
- 13:49 FIGC, nessun ricorso di Galliani contro Malagò: "Al calcio serve credibilità"
- 13:34 Ronaldinho ancora in campo. Eto'o invece preferì declinare
- 13:20 Gli allenatori votano Chivu: al tecnico la Panchina d'Oro 2026
- 13:18 Panchina d'Oro femminile, Rossettini precede presente e passato dell'Inter
- 13:04 Sala: "Impatto sanitario per San Siro? Le leggi sono chiare"
- 12:50 Zielinski, allarme rientrato: "Pronto al 90% per giocare con la Svezia"
- 12:37 Giovanili, weekend in campo per molte squadre: i risultati
- 12:23 Svolta storica: dopo 26 anni Nike produrrà i palloni per la UCL
- 12:11 Inter-Liverpool, da domani via alla vendita dei biglietti: le fasi
- 12:00 videoINTERNAZIONALI: dal giallo ZIELINSKI al morale degli AZZURRI. In vista di BERGAMO...
- 11:53 Atalanta-Inter, la vendita per il settore ospiti inizia oggi
- 11:40 Domani l'Atalanta torna al lavoro. Sarri spera in tre recuperi
- 11:27 Lukaku lascia la nazionale belga: "Sedici anni in cui ho dato tutto"
- 11:13 Barella: "Non si crea un gruppo dall'oggi al domani. Ci serve tempo"
- 10:58 C Gold Award 2026, ecco i dieci nerazzurri in corsa
- 10:45 QS - Lautaro pronto a tornare a disposizione. Obiettivo Bergamo
- 10:31 RMC Sport - Un 7 pieno a Diouf: "Sta prendendo le misure del ruolo"
- 10:17 La Repubblica - Le pagelle (ner)azzurre: Bastoni troppo morbido
- 10:04 Corsera - Le pagelle (ner)azzurre: Bastoni, prestazione horror
- 09:52 TS - San Siro, via alla rizollatura: ecco quando sarà pronto il campo
- 09:38 TS - Giallo Zielinski, lo staff chiama il giocatore: ecco cos'è successo
- 09:24 Pagliuca: "Martinez fortissimo tra i pali, ma l'errore di Madrid non ci sta. Esposito? Dico che..."
- 09:10 Qui Atalanta - Raspadori verso il rientro. In quattro da valutare verso l'Inter
- 08:56 CdS - InterNazionali, chiamate per Chivu. E manca ancora Carlos Augusto
- 08:42 CdS - Tour de force Inter, 9 gare dal 22 al 22. Ma i big match in A tornano a gennaio
- 08:28 GdS - Akanji e Zielinski, situazioni diverse: il punto sui due acciaccati
- 08:14 Belgio-Italia, le pagelle degli (Inter)nazionali: Bastoni fa regali, Pio lasciato da solo
- 08:00 GdS - Atalanta-Inter: Thuram da subito, Lautaro per mezzora. Ma senza il capitano è un altro Marcus
- 00:00 Un gol da campione, un rigore sbagliato e subito il processo: povera Italia
- 23:53 Adani: "Tonali-Barella-Fagioli, mediana inferiore a quella del Belgio"
- 23:36 Donnarumma a Sky Sport: "Ha fatto bene Barella, serve equilibrio"
- 23:28 Diouf: "Convinti dal progetto di Zidane. Mi trovo bene con Barcola"
- 23:19 Barella a Sky Sport: "Prima vedevamo buio, ora c'è spiraglio di luce"
- 23:00 Barella alla Rai: "Oggi Belgio più bravo ma in questo percorso ci siamo ritrovati"
- 22:59 Mancini a Sky Sport: "Il Belgio è stato più forte di noi, ci sta"
- 22:53 InterNazionali - Diouf e Sucic in campo 90', per Spence cammeo con giallo
- 22:45 Italia, Mancini alla Rai: "Abbiamo pagato un po' di stanchezza ma fa parte del percorso di crescita"
- 22:42 Belgio-Italia, le pagelle (ner)azzurre: serataccia Bastoni, Barella a vuoto
- 22:41 Lampo di Pio, poi solo Belgio: 4-1 e Italia fuori dalla Nations League
- 22:32 Padova, Zanimacchia contento di Cocchi: "Sta mostrando ottime qualità"
- 22:18 Esposito, doppia cifra con l'Italia a nemmeno 22 anni: superato Balotelli
- 22:05 Stoccarda, il presidente Wehrle attacca Infantino: "Mi aspetto le dimissioni"
- 21:50 Juve Women, Rosucci: "Abbiamo battuto un'Inter fortissima, siamo vive"
- 21:36 Serie C girone C, risultati 14esima giornata: Potenza e Bari salutano tutti
- 21:21 San Siro, dibattito tra i candidati sindaci: prevale la linea 'conservativa'
- 21:07 Passo indietro Sabatini: "Chiedo scusa a Gasperini, ho sbagliato"
- 20:51 Donadoni: "San Siro? È nella memoria di tutti. Il cambio stadio fa tristezza"
- 20:37 Juventus Women, Guerrero: "La vittoria contro l'Inter significa tantissimo"
- 20:23 Braida: "Ronaldinho mi fece impazzire quando segnò nel derby"
- 20:08 Ventura: "Bella la favola degli Esposito. A Pio bisogna solo dare tempo"
- 19:54 Rivali nel 2010, compagni oggi: Ronaldinho ispira e Giulio Donati segna
- 19:39 InterNazionali - Diouf sfida Calhanoglu. Sucic titolare, Spence dalla panchina
- 19:35 Belgio-Italia, le ufficiali: tridente per Mancini, tre i nerazzurri titolari
- 19:25 SFS Awards, il film 'Solo Noi' sul Double vale un premio per l'Inter
- 19:10 Borriello: "Esposito patrimonio dell'Inter e della Nazionale. Ci sta meravigliando sempre più"
- 18:56 Il Brasile di Carlos Augusto ko e Romario non la prende bene: "Basta Ancelotti"
- 18:42 Inter, a Bergamo per migliorare il rendimento esterno: i dati delle big di A
- 18:28 Dubois: "Su Diouf terzino non ho certezze, non è il suo ruolo ideale"
- 18:13 Inter, sondaggio 'Player of The Month' di ottobre scontato: vince Thuram
- 17:59 Lotta Scudetto, Perotti: "Fiducioso nella vittoria tricolore della Roma"
- 17:44 Sassarini: "Con la Juve ko che brucia, in carriera non mi era mai capitato un finale così"
- 17:30 Ronaldinho torna in campo a Ravenna, l'interista Fognini: "Icona del calcio"
- 17:16 Inter Women sconfitta dalla Juve: va avanti di due, poi incassa il tris nei 3' finali
- 17:01 San Siro, venerdì è cominciato l'intervento completo di rizollatura del prato
- 16:47 Graziani: "Pio Esposito può imparare molto da Lautaro. Ecco dove deve migliorare"
- 16:32 Pandev non ha dubbi: "Quella di Inzaghi la Lazio più forte, ma occhio a questa"
- 16:17 Sabatini: "Gasperini spintonò Massara. Se l'avesse fatto a me, l'avrei preso a pugni"
- 16:03 Svizzera, Yakin: "Akanji non è al meglio, non ha senso farlo giocare"
- 15:51 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 15:36 Croazia, Bilic: "Sucic ha il fiuto del gol. Perisic? Fantastico sia tornato"