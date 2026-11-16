Gli impegni delle Nazionali hanno consigliato il rinvio di alcune partite, ma non sono mancati comunque gli appuntamenti in agenda per le rappresentative maschili e femminili nerazzurre. Di seguito il bilancio del weekend appena concluso, pubblicato dal club sul proprio sito ufficiale.

UNDER 19 FEMMINILE Campionato, 7ª giornata: Hellas Verona-Inter 0-4 Reti: 18' pt Giudici, 38' pt Saragoni, 28' st Ciurleo, 45' st Saragoni

UNDER 18 Campionato, 11ª giornata: Inter-Como 1-2 Rete: 27' Dicarlo

UNDER 17 Amichevole, Inter-Giana Erminio 3-1 Reti: 50' Zambon, 60' Zebrauskas, 90' Capin

UNDER 17 FEMMINILE Campionato, 8ª giornata: Inter-Ternana 3-0 Reti: 38' pt Arfani, 21' st Arfani, 33' st Cavoli

UNDER 16 Campionato, 9ª giornata: Inter-Milan 0-1

UNDER 15 Campionato, 9ª giornata: Inter-Milan 0-2

UNDER 15 FEMMINILE Campionato, 8ª giornata: Inter-Ternana 8-0 Reti: 2' pt Giovannini, 6' pt Pedrini, 8' pt Bosio, 16' pt Bosio, 1' st Bosio, 10' tt Giovannini, 24' tt Bosio, 25' tt Nodari

Sezione: Giovanili / Data: Lun 16 novembre 2026 alle 12:37
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.