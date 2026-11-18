Aspettando il Generali Stadium Inter e Milan sfruttano sempre meglio l'attuale San Siro, seppur restando lontani dalle cifre delle rivali europee Il fatturato di M-I Stadio continua nella sua fase di crescita, come certificato dal bilancio al 30 giugno 2026 pubblicato in questi giorni. E che quest'anno ha visto una voce rilevante in crescita, quella degli eventi extra-calcistici. La Gazzetta dello Sport spiega infatti come nell'ultima annata i conti siano lievitati anche grazie ai 6,5 milioni ottenuti dall'affitto per i concerti e i 5,1 milioni derivanti da altri eventi, questi ultimi in crescita di oltre 3 milioni rispetto alla stagione precedente grazie allo svolgimento al Meazza della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Tra le altre voci, i ricavi da museo e tour hanno toccato quota 8,6 milioni di euro rispetto ai 7,3 milioni al 30 giugno 2025, spinti dalla crescita dei visitatori (da 265.493 a 298.151 nonostante la chiusura per alcune settimane proprio per i Giochi. Sul fronte degli investimenti, nel corso della stagione 2025/26 quasi 7 milioni di euro sono stati destinati a novità come il progetto interattivo per il museo, la completa ristrutturazione di una Sala Executive e la realizzazione dello Skywalk, la struttura che permette di visitare il tetto del Meazza, che tra maggio e giugno ha fatto registrare 8.322 utenti. La differenza tra fatturato e costi è stata di 2,7 milioni, in crescita dai 2,2 del 2024/25, mentre il risultato netto è stato positivo per 2,02 milioni rispetto agli 1,56 della precedente stagione. Si tratta del settimo utile consecutivo per la società che gestisce San Siro