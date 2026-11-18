Oggi, il centro sportivo di Zingonia ha riaperto i suoi cancelli ai giocatori dell'Atalanta reduci dai rispettivi impegni con le Nazionali. Come si legge su L'Eco di Bergamo, a quattro giorni dalla sfida di campionato contro l'Inter, in programma domenica sera alla New Balance Arena di Bergamo, Maurizio Sarri ha potuto riabbracciare Marco Carnesecchi, Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca, Charles De Ketelaere, Mario Pasalic e Nikola Krstovic. Rientri che permetteranno al tecnico dei bergamaschi di preparare al meglio la sfida alla capolista dopo aver recuperato due pedine importanti come Raoul Bellanova e Giacomo Raspadori negli scorsi giorni.