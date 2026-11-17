Una delle note più liete della nota più lieta della Serie A, la Lazio. Oliver Provstgaard, professione centrale, 23 anni, un baluardo al centro della difesa di Rino Gattuso che sta andando ben oltre le più rosee aspettative. E il danese, nativo di Copenaghen, sta facendo altrettanto al punto che secondo La Repubblica l'Inter sarebbe fortemente interessata a lui per sistemare la propria retroguardia. Il classe 2003 sarebbe proprio una richiesta esplicita di Cristian Chivu, che in lui vedrebbe la soluzione ideale per un ruolo ad oggi senza un reale proprietario, ma con molti giocatori che si sono alternati in quella posizione. Ovviamente, per arrivare a Provstgaard ci sarebbe un ostacolo ben più arduo del roccioso centrale danese: Claudio Lotito. Il presidente della Lazio non svende i propri gioielli, a maggior ragione oggi che stanno sfoderando prestazioni sorprendenti. E secondo la testata la richiesta per privarsi del nazionale danese a gennaio sarebbe di ben 40 milioni di euro. Tanti.
Occhi su Hermoso
Nel mentre, sempre in ottica difesa, in Viale della Liberazione si continua a monitorare la situazione di Mario Hermoso, il cui contratto con la Roma scadrà nel giugno 2027. Ad oggi non c'è un accordo tra le parti ma la volontà sembra quella di trovarlo. Ad ogni modo, in caso di mancata intesa, il club nerazzurro potrebbe valutaare un'offerta, sempre secondo La Repubblica.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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