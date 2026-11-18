Prepariamoci insieme ad Atalanta-Inter. Archiviata la sosta Nazionali, la squadra nerazzurra prepara la trasferta di Bergamo e un tour de force importante con 9 partite fino a Natale in cui l'Inter lotterà anche per un titolo. Le ultime da Appiano Gentile e un focus sul mercato invernale.
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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 18 novembre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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Mercoledì 18 nov
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- 19:00 liveRiecco la THULA, le ultime verso ATALANTA-INTER. Un DIFENSORE a GENNAIO? NOMI e IDEE
- 18:56 Donnet, CEO Generali: "Siamo più forti che mai coi business diversificati"
- 18:42 Conte: "Vicino alla Juve prima di andare all'Inter, poi presero Sarri"
- 18:28 Toni: "L'Italia ha trovato un gran bel centravanti scoprendo Esposito"
- 18:13 Inter Women sfida il Real Madrid: le scelte ufficiali di Sassarini
- 17:59 Uva: "EURO2032, programma per le sedi in linea. Stadi pronti nel 2031"
- 17:44 Shaqiri: "Nella mia Inter un grande casino. Ma furono sei mesi perfetti"
- 17:30 Flachi: "Lasciamo in pace Esposito. Avrà una grande carriera"
- 17:15 Rebus difesa per la trasferta Bergamo: chi giocherà in mezzo?
- 17:00 Zielinski: "Tutti i miei passaggi a segno? Ok, ma non abbiamo vinto"
- 16:48 Ranking FIFA, l'Italia guadagna una posizione: adesso è 14esima
- 16:34 Milano Dukes, Pugh: "NFL in Italia? Se guardiamo al Generali Stadium..."
- 16:19 Gatti, ex consulente Corioni: "Gli Esposito a Brescia convincendo il padre"
- 16:05 Generali Stadium, appello di Abodi: "Bisogna accelerare sui cantieri"
- 15:51 InterNazionali, il bilancio finale: 4 gol e 1 assist per i nerazzurri
- 15:37 Stoccarda, Hoeneß ride: infermeria quasi vuota. Ma Stiller lavora a parte
- 15:23 Fondazione Inter e Inter Campus, legame vivo: "Garantiremo lo sviluppo"
- 15:09 Abodi: "Nazionale, non abbattiamoci per la sconfitta in Belgio"
- 14:54 Nasce Fondazione Inter: un nuovo impegno per le comunità
- 14:45 Lautaro dalle tentazioni spagnole al possibile prolungamento con l’Inter
- 14:31 San Siro, nel 2025-2026 ricavi in crescita anche oltre il calcio
- 14:17 Transfermarkt - Presenze allo stadio, l'Inter mette la freccia sul Bayern
- 14:04 Barcellona, Bastoni o Schlotterbeck. Non c'è accordo tra Flick e Deco
- 13:50 Simonelli: "Stadi e diritti le urgenze principali della Serie A"
- 13:36 Malagò: "Nel giro di due mesi qualcuno ha cambiato idea"
- 13:23 L'Inter Women stasera a Madrid: le convocate del Real
- 13:08 Cairo: "Tanti fondi investono nel calcio italiano per un motivo"
- 12:54 Marcandalli: "Bastoni il difensore più completo in Serie A"
- 12:40 Zielinski esaltato in Polonia: determinante come Kroos o Rodri
- 12:30 Globe Soccer Awards, aperte le votazioni: tanta Inter tra le nomination
- 12:20 Serie A, arbitri 12a giornata: Maresca per Atalanta-Inter, Gariglio al VAR
- 12:13 Sarri ritrova i nazionali. L'undici anti-Inter prende forma
- 12:00 videoCHIVU sorride: stanno (quasi) TUTTI BENE. E lo stesso ZIELINSKI chiarisce
- 11:55 Urban: "Eravamo convinti che Zielinski si sarebbe ripreso"
- 11:42 videoSamuel lascia la nazionale, emozionante saluto nello spogliatoio: "Grazie a tutti"
- 11:29 Scaroni: "Nuovo stadio fondamentale per Inter e Milan. Meazza abbattuto? Dico che..."
- 11:13 Marotta: "Oaktree è un caso raro in Italia: presenza discreta e silenziosa"
- 11:00 Infortuni, è allarme: il parere degli esperti e le possibili soluzioni
- 10:46 Corsera - Inizia una fase chiave: 9 partite, con la Supercoppa all'orizzonte
- 10:33 Sensini ci crede: "Scudetto Lazio sarebbe un miracolo, ma lotterà fino in fondo: ecco perché"
- 10:20 La Repubblica - La crescita di Pio, troppo piccolo per la FIGC
- 10:06 Zielinski svela il giallo dell'infortunio: "Ecco com'è andata"
- 09:52 Raimondo: "Tre grandi bomber tra i miei riferimenti: c'è anche un ex Inter"
- 09:38 TS - Marotta-Percassi, sfida a Bergamo da alleati. Ma sul mercato è cambiato qualcosa
- 09:24 Liverani: "Frattesi ricorda Gerrard o Lampard. Frenato all'Inter, ma..."
- 09:10 Qui Atalanta - Buone notizie per Sarri dall'infermeria: due recuperi
- 08:56 CdS - Inter: Thuram c'è, Lautaro da gestire. E non sarà titolare nemmeno in Champions
- 08:42 TS - Inter-Carlos Augusto: summit a breve. Nodo ingaggio: incontro a metà strada?
- 08:28 CdS - Chivu come dopo Zenica: gruppo azzurro da rivitalizzare e gestire
- 08:14 GdS - Spence ha superato le diffidenze: è un titolare dell'Inter. Ma c'è una conseguenza
- 08:00 GdS - Nove gare (e un trofeo) da qui a Natale, con una ThuLa in più: la situazione in casa Inter
- 07:30 L'Inter in Champions tra Dortmund, Liverpool e Slovan
- 00:30 European Leagues e il calcio del futuro: lanciata una proposta alla UEFA
- 00:00 Non conta più quanto spendi sul mercato
Martedì 17 nov
- 23:47 Zielinski, partita perfetta con la Polonia: tutti i passaggi a segno
- 23:32 San Siro, Sisler (FDI): "Da La Russa idea di buonsenso, Sala nervoso"
- 23:18 De Siervo: "La Champions rende meno appetibili i campionati nazionali"
- 23:04 Real Madrid, Cristobal: "Imbattute in Champions e vogliamo restarlo"
- 22:49 Mandorlini: "Ronaldinho al Ravenna come Rummenigge all'Inter"
- 22:41 Polonia e Svezia pareggiano 1-1, Zielinski in campo 81 minuti
- 22:35 Prima della partita Polonia-Svezia, premio speciale per Piotr Zielinski
- 22:20 Arriva su DAZN il documentario 'Winning' dedicato a Mourinho
- 22:06 Diallo: "Presidenza FIFA, tutta la UEFA mi darà il sostegno"
- 21:56 Cagni: "Chivu è stato bravo ma all'Inter manca un po' di personalità"
- 21:49 Marotta: "Oaktree lungimirante. Con la semplicità e la competenza..."
- 21:39 Hutchinson non si nasconde: "Crediamo di poter vincere lo Scudetto"
- 21:24 Toni: "Inter più forte sulla carta. Esposito mi somiglia"
- 21:09 Sabato l'Inter U23 ospita il Potenza, colosso del girone C: arbitra Tropiano