Wesley Sneijder ha tratteggiato la figura di José Mourinho per il documentario di DAZN 'Winning: la sfida di tornare a vincere' dedicato allo Special One, attraverso alcune situazioni che ha vissuto in prima persona quando ha lavorato con l'allenatore portoghese ai tempi dell'Inter. Ecco le parole dell'ex centrocampista olandese:

La gestione dello spogliatoio

"Penso a Materazzi che era uno dei ragazzi che non giocava quasi mai, ma era sempre uno dei più felici in allenamento. Sebbene fosse una riserva, Mourinho lo faceva sentire importante. Non ho mai avuto un allenatore che sapeva gestire la gente come lui".

La semifinale Inter-Barcellona

"Quando siamo arrivati in semifinale abbiamo pensato: 'Ok, abbiamo fatto bene e ora è finita. Questa squadra, il Barcellona... Non possiamo batterli'. Prima della partita ci siamo trovati, a poco a poco nella sala riunioni tutti si convinsero che avremmo potuto vincere, se l'avessimo ascoltato. Ci descrisse i loro punti deboli nel minimo dettaglio. E dopo la partita, durante la cena, ho pensato: "Non sono così forti", non li faceva sembrare così forti. E' incredibile, ne parlava come se fosse una squadra normale. Bisognava metterselo in testa. Li abbiamo battuti 3-1 in casa ma avremmo potuto segnare altre tre volte. Sapevamo che saremmo dovuti andare là al Camp Nou. Ci disse: 'Dobbiamo difenderci: probabilmente segneranno un gol, ma poi basta'. Abbiamo perso 1-0."

La chiamata in ufficio

"Mi chiamò nel suo ufficio e mi disse: 'Sei stanco?' Risposi di sì e lui: 'Va ad Amsterdam vai a trovare tuo figlio'. Gli dissi che volevo giocare sabato e lui si arrabbiò: 'Esci dal mio ufficio, prenota un volo per Amsterdam, torna giovedì sera, venerdì allenati e sabato giochi'. Lì ho pensato: "Sabato devo dare il massima, per me, per la squadra, ma soprattutto per lui. E mi ricordo che segnai due goal".

La trattativa che portò Sneijder all'Inter

"Quando ero al Real Madrid, mi contattò per telefono. Era un periodo complicato per me. Fu quando arrivò il nuovo presidente, il momento in cui tutti i Galacticos andarono lì: Kakà, Benzema, Cristiano... Dovevo prendere una decisione, allora Mourinho cominciò a chiamarmi per convincermi di andare all'Inter perché ero il pezzo mancante della squadra, me lo diceva sempre. Quando ho deciso di accettare, le pratiche erano fatte, ma il giorno dopo c'era il derby contro il Milan. Ci siamo detti: 'Va bene', ci siamo abbracciati poi gli ho augurato buona fortuna per l'indomani e gli ho detto 'ci vediamo nei prossimi allenamenti'. E lui: 'Come? No, tu rimani'. Gli dissi: 'Rimango? Ma non mi sono neanche allenato'. E lui: 'Non serve, so per cosa ho firmato: sei il pezzo che mancava, non posso iniziare la partita senza di te'. Da quel momento ho cominciato a volare: abbiamo battuto il Milan 4-0 e ho giocato benissimo. In quella partita sono stato molto bravo".