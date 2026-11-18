Sono aperte le votazioni per il Globe Soccer 2026, la cerimonia di Dubai nella quale il prossimo 28 dicembre saranno premiati i protagonisti del calcio mondiale, in campo e fuori. È già possibile scegliere i propri candidati preferiti nelle varie categorie, e sarà possibile anche votare per l'Inter, candidata al titolo di miglior club del 2025-2026 insieme a PSG, Bayern Monaco, Flamengo, Arsenal, Aston Villa e Al-Ahli, e per il proprio allenatore Cristian Chivu che si gioca il titolo di allenatore della stagione insieme a Luis Enrique, Luis de la Fuente, Mikel Arteta, Unai Emery e Cesc Fàbregas.
In nomination anche due giocatori dell'Inter come Federico Dimarco e Lautaro Martinez, in lizza per il premio riservato ai loro ruoli e per il premio generale di miglior calciatore della stagione. I voti potranno essere espressi sul sito ufficiale della manifestazione.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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