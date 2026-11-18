"Il nostro calcio ha sicuramente bisogno di avere spazi più accoglienti, fare gli stadi è certamente un tema prioritario sul quale bisogna investire e ci sono ritorni importanti. Poi la tua casa diventa molto più accogliente per i tuoi tifosi". Lo afferma il presidente del Torino Urbano Cairo, intervenendo a margine dell'RCS Sport Industry Talk di Milano. Cairo si sofferma poi a lungo sulla questione delle elezioni FIGC: "Adriano Galliani lo conosco da 45 anni, è un amico e persona capacissima. Giovanni Malagò l'ho appoggiato e lo appoggio perché per me è giusto avere una coerenza di comportamento. Lo abbiamo appoggiato a maggio, a giugno, a luglio. E lui ha scelto, in solitaria, il CT Roberto Mancini che ha dato segnali abbastanza positivi in queste ultime sei partite. Poi è partito il tesseramento, il commissariamento, adesso la nuova elezione. Il calcio non ha bisogno di tutto questo. Però le elezioni arriveranno presto, facciamole, manca meno di un mese. Ma dovremo ripartire velocemente: i temi sul tavolo sono tanti, vanno fatti cambiamenti in maniera veloce. Per dare una spinta nuova al calcio italiano".

Cairo non esita a definire questo periodo in attesa delle prossime elezioni come di due mesi e mezzo buttati: "La Nazionale ha dato buoni segnali, ripartiamo da quello. Cerchiamo di fare cose buone, il calcio italiano ha un potenziale notevole". E fa anche l'esempio del fondi d'investimento che ormai hanno preso il sopravvento tra le proprietà dei club. "Tanti fondi vengono in Italia perché il calcio qui ha ancora dei livelli di ingresso per chi vuole comprare una squadra molto bassi. Ma con qualità e potenziali notevolissimo".