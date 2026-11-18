La dirigenza dell'Inter e l'agente di Carlos Augusto, Beppe Riso, si incontreranno nei prossimi giorni per chiudere la questione del rinnovo di contratto fino al 2031. Una scadenza, si legge su Tuttosport, già convenuta, mentre bisogna ancora discutere dello stipendio che oggi ammonta a 2,4 milioni di euro.

"Il club nerazzurro ha fretta e intende blindarlo entro Natale con la firma e gli annunci di rito. Il numero 30 interista, infatti, va in scadenza nel 2028 e ha attirato già nei mesi scorsi gli interessamenti di diverse società: in particolare a giugno ci aveva provato la Juve; mentre Roma e Atletico Madrid si erano limitate a sondaggi. Pure in Premier League il nazionale brasiliano vanta diversi estimatori (Tottenham, Newcastle e Nottingham Forest). Ecco perché il prossimo summit si preannuncia decisivo per trovare una quadra definitiva. La prima offerta da 3,3 milioni a stagione è stata ritenuta bassa dall’entourage di Carlos, che ha chiesto 5 milioni annui come salario visto che l’ex Monza beneficia del Decreto Crescita. Tradotto: al lordo costa molto meno dei colleghi più pagati della rosa. La sensazione è che a metà strada (4,2 milioni netti) possa essere trovata la quadra".