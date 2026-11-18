C'è anche Mario Balotelli tra i protagonisti di 'Winning: la sfida di tornare a vincere', il documentario di DAZN dedicato alla figura di José Mourinho. Parlando della capacità persuasiva del tecnico portoghese, SuperMario ha raccontato un simpatico episodio andato in scena prima di un Chievo-Inter del 7 gennaio 2010: "Mourinho era come un mental coach: ti faceva giochetti psicologici che alla fine ti spingevano a combattere per lui - il ricordo di Balotelli -. Giocavamo col Chievo in trasferta e prima della gara ci siamo trovati per parlare di tattica: ma quando è partito il video, nelle immagini c'ero io mentre giocavo con amici in un torneo 3 contro 3 al parco. Ho pensato: 'Ma che sta facendo?'. Credevo lo facesse per far ridere la squadra, ma il messaggio era: "Se ti senti libero di giocare così, devi farlo anche durante la partita. Se ami il calcio così e domani non vinciamo, non giocherai più". Abbiamo vinto 1-0 e ho segnato (ride, ndr)".

In seguito, Balotelli ha dipinto così il rapporto con Mou: "Con me è stato come un fratello maggiore, quindi a volte è stato molto duro. Anche perché io ho un carattere particolare. Sapeva come tirare fuori il meglio di te: non sempre nel modo migliore, a volte lo faceva facendoti arrabbiare, infastidendoti. Entravo in campo pensando a una cosa: 'Oggi segno tre gol così gli posso chiudere la bocca'. Ma era quello che voleva, no?".