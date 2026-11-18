A margine dell'evento Rcs Sport Industry Talk, in corso a Milano, Giovanni Malagò ha commentato il gesto di Adriano Galliani, tornando anche sulle dinamiche che accompagnano la corsa alla presidenza della FIGC. Il commissario federale ha ammesso di aver apprezzato il gesto, pur sottolineando alcune perplessità su quanto accaduto nelle settimane precedenti: "Certo che l'ho apprezzato. Devo anche essere onesto e parlare con molta franchezza: all'inizio di questa partita c'era una vicenda che riguardava il tesseramento. Con Giancarlo Abete c'è stato un reciproco rispetto sull'intenzione di non fare nulla e confrontarci semplicemente alle urne. Sarebbe stato meglio evitare del tutto, ma una volta fatto, certo che lo apprezzo".

Cambio di idee

Malagò si è poi soffermato sui cambiamenti di posizione registrati all'interno delle componenti federali: "Non sta a me dire quanto le componenti abbiano parlato. L'aspetto curioso, che tutti avete notato, e la mia non è una polemica, è che nel giro di due mesi alcune componenti hanno completamente cambiato idea. Questo fa riflettere, a prescindere dalle persone, nei confronti delle quali nutro il massimo rispetto". Una situazione che, secondo Malagò, evidenzia alcune criticità del sistema: "Questo fa capire che il mondo del calcio ha al suo interno delle dinamiche, qualcuno può definirle conflittualità, che sicuramente non hanno fatto bene al calcio".

Il bilancio della Nazionale

Spazio anche all'analisi del momento della Nazionale, reduce dalla sconfitta contro il Belgio. Malagò ha riconosciuto le difficoltà emerse, invitando però a considerare il percorso complessivo della squadra: "La sconfitta con il Belgio è stata chiara, non c'è dubbio: abbiamo perso nel risultato e sotto il profilo del gioco. Fa parte del percorso, ho sempre detto che sarebbero arrivati momenti complicati. Abbiamo chiuso un girone che sulla carta era tabù, abbiamo vinto con la Francia e due volte con la Turchia".

Il giudizio sul cammino degli Azzurri resta quindi positivo, pur senza considerarlo pienamente soddisfacente: "Positivo ma non netto, abbiamo conquistato l'obiettivo minimo, da qui si deve continuare, non si deve ripartire". Un motivo di fiducia arriva anche dai giovani che hanno trovato spazio: "Molti giovani si sono affacciati all'esordio, ci mette in condizione di guardare le cose con ottimismo".

Infine, Malagò ha parlato del sostegno ricevuto dai principali club italiani in vista delle elezioni federali: "In questi mesi c'è stato, ho parlato anche coi club, anche chi ha qualcosa da dire sulle dinamiche federali, ma c'è molta condivisione".