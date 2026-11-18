A margine dell'evento Rcs Sport Industry Talk, in corso a Milano, Giovanni Malagò ha commentato il gesto di Adriano Galliani, tornando anche sulle dinamiche che accompagnano la corsa alla presidenza della FIGC. Il commissario federale ha ammesso di aver apprezzato il gesto, pur sottolineando alcune perplessità su quanto accaduto nelle settimane precedenti: "Certo che l'ho apprezzato. Devo anche essere onesto e parlare con molta franchezza: all'inizio di questa partita c'era una vicenda che riguardava il tesseramento. Con Giancarlo Abete c'è stato un reciproco rispetto sull'intenzione di non fare nulla e confrontarci semplicemente alle urne. Sarebbe stato meglio evitare del tutto, ma una volta fatto, certo che lo apprezzo".
Cambio di idee
Malagò si è poi soffermato sui cambiamenti di posizione registrati all'interno delle componenti federali: "Non sta a me dire quanto le componenti abbiano parlato. L'aspetto curioso, che tutti avete notato, e la mia non è una polemica, è che nel giro di due mesi alcune componenti hanno completamente cambiato idea. Questo fa riflettere, a prescindere dalle persone, nei confronti delle quali nutro il massimo rispetto". Una situazione che, secondo Malagò, evidenzia alcune criticità del sistema: "Questo fa capire che il mondo del calcio ha al suo interno delle dinamiche, qualcuno può definirle conflittualità, che sicuramente non hanno fatto bene al calcio".
Il bilancio della Nazionale
Spazio anche all'analisi del momento della Nazionale, reduce dalla sconfitta contro il Belgio. Malagò ha riconosciuto le difficoltà emerse, invitando però a considerare il percorso complessivo della squadra: "La sconfitta con il Belgio è stata chiara, non c'è dubbio: abbiamo perso nel risultato e sotto il profilo del gioco. Fa parte del percorso, ho sempre detto che sarebbero arrivati momenti complicati. Abbiamo chiuso un girone che sulla carta era tabù, abbiamo vinto con la Francia e due volte con la Turchia".
Il giudizio sul cammino degli Azzurri resta quindi positivo, pur senza considerarlo pienamente soddisfacente: "Positivo ma non netto, abbiamo conquistato l'obiettivo minimo, da qui si deve continuare, non si deve ripartire". Un motivo di fiducia arriva anche dai giovani che hanno trovato spazio: "Molti giovani si sono affacciati all'esordio, ci mette in condizione di guardare le cose con ottimismo".
Infine, Malagò ha parlato del sostegno ricevuto dai principali club italiani in vista delle elezioni federali: "In questi mesi c'è stato, ho parlato anche coi club, anche chi ha qualcosa da dire sulle dinamiche federali, ma c'è molta condivisione".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - News
Altre notizie
- 14:31 San Siro, nel 2025-2026 ricavi in crescita anche oltre il calcio
- 14:17 Transfermarkt - Presenze allo stadio, l'Inter mette la freccia sul Bayern
- 14:04 Barcellona, Bastoni o Schlotterbeck. Non c'è accordo tra Flick e Deco
- 13:50 Simonelli: "Stadi e diritti le urgenze principali della Serie A"
- 13:36 Malagò: "Nel giro di due mesi qualcuno ha cambiato idea"
- 13:23 L'Inter Women stasera a Madrid: le convocate del Real
- 13:08 Cairo: "Tanti fondi investono nel calcio italiano per un motivo"
- 12:54 Marcandalli: "Bastoni il difensore più completo in Serie A"
- 12:40 Zielinski esaltato in Polonia: determinante come Kroos o Rodri
- 12:30 Globe Soccer Awards, aperte le votazioni: tanta Inter tra le nomination
- 12:20 Serie A, arbitri 12a giornata: Maresca per Atalanta-Inter, Gariglio al VAR
- 12:13 Sarri ritrova i nazionali. L'undici anti-Inter prende forma
- 12:00 videoCHIVU sorride: stanno (quasi) TUTTI BENE. E lo stesso ZIELINSKI chiarisce
- 11:55 Urban: "Eravamo convinti che Zielinski si sarebbe ripreso"
- 11:42 videoSamuel lascia la nazionale, emozionante saluto nello spogliatoio: "Grazie a tutti"
- 11:29 Scaroni: "Nuovo stadio fondamentale per Inter e Milan. Meazza abbattuto? Dico che..."
- 11:13 Marotta: "Oaktree è un caso raro in Italia: presenza discreta e silenziosa"
- 11:00 Infortuni, è allarme: il parere degli esperti e le possibili soluzioni
- 10:46 Corsera - Inizia una fase chiave: 9 partite, con la Supercoppa all'orizzonte
- 10:33 Sensini ci crede: "Scudetto Lazio sarebbe un miracolo, ma lotterà fino in fondo: ecco perché"
- 10:20 La Repubblica - La crescita di Pio, troppo piccolo per la FIGC
- 10:06 Zielinski svela il giallo dell'infortunio: "Ecco com'è andata"
- 09:52 Raimondo: "Tre grandi bomber tra i miei riferimenti: c'è anche un ex Inter"
- 09:38 TS - Marotta-Percassi, sfida a Bergamo da alleati. Ma sul mercato è cambiato qualcosa
- 09:24 Liverani: "Frattesi ricorda Gerrard o Lampard. Frenato all'Inter, ma..."
- 09:10 Qui Atalanta - Buone notizie per Sarri dall'infermeria: due recuperi
- 08:56 CdS - Inter: Thuram c'è, Lautaro da gestire. E non sarà titolare nemmeno in Champions
- 08:42 TS - Inter-Carlos Augusto: summit a breve. Nodo ingaggio: incontro a metà strada?
- 08:28 CdS - Chivu come dopo Zenica: gruppo azzurro da rivitalizzare e gestire
- 08:14 GdS - Spence ha superato le diffidenze: è un titolare dell'Inter. Ma c'è una conseguenza
- 08:00 GdS - Nove gare (e un trofeo) da qui a Natale, con una ThuLa in più: la situazione in casa Inter
- 00:30 European Leagues e il calcio del futuro: lanciata una proposta alla UEFA
- 00:00 Non conta più quanto spendi sul mercato
- 23:47 Zielinski, partita perfetta con la Polonia: tutti i passaggi a segno
- 23:32 San Siro, Sisler (FDI): "Da La Russa idea di buonsenso, Sala nervoso"
- 23:18 De Siervo: "La Champions rende meno appetibili i campionati nazionali"
- 23:04 Real Madrid, Cristobal: "Imbattute in Champions e vogliamo restarlo"
- 22:49 Mandorlini: "Ronaldinho al Ravenna come Rummenigge all'Inter"
- 22:41 Polonia e Svezia pareggiano 1-1, Zielinski in campo 81 minuti
- 22:35 Prima della partita Polonia-Svezia, premio speciale per Piotr Zielinski
- 22:20 Arriva su DAZN il documentario 'Winning' dedicato a Mourinho
- 22:06 Diallo: "Presidenza FIFA, tutta la UEFA mi darà il sostegno"
- 21:56 Cagni: "Chivu è stato bravo ma all'Inter manca un po' di personalità"
- 21:49 Marotta: "Oaktree lungimirante. Con la semplicità e la competenza..."
- 21:39 Hutchinson non si nasconde: "Crediamo di poter vincere lo Scudetto"
- 21:24 Toni: "Inter più forte sulla carta. Esposito mi somiglia"
- 21:09 Sabato l'Inter U23 ospita il Potenza, colosso del girone C: arbitra Tropiano
- 20:55 Endrick mette le cose in chiaro: "Spero di restare al Real tutta la vita"
- 20:40 Raimondo: "Io e Pio Esposito tandem d'attacco ai Mondiali? Fantastico"
- 20:26 Quesada, all. Real Madrid: "Inter ostica, servirà la nostra miglior versione"
- 20:12 Bookies - Lautaro torna in corsa per il titolo di capocannoniere
- 19:57 Pancaro: "Non avrei dato la Panchina d'Oro a Chivu. Ho la sensazione..."
- 19:45 InterNazionali - Polonia-Svezia, la decisione finale su Zielinski
- 19:42 Como, ancora guai per Kean: problema alla tibia in allenamento
- 19:28 Brocchi esalta Chivu: "Intelligente e umile. E le sue novità stupiscono"
- 19:15 Sala attacca La Russa: "Due stadi a San Siro? Fa del male ai milanesi"
- 19:00 video30 MILIONI e BONUS variabili, ecco quanto è COSTATO SPENCE all'INTER. E va detto: è un AFFARONE!
- 18:57 Andrés, grande ex di Real Madrid-Inter: "Tornare qui per me è speciale"
- 18:42 Lautaro festeggia su Instagram: "Felice di allenarmi coi compagni"
- 18:29 Inter Women, Sassarini: "Real, sfida di grande fascino. Ma servono punti"
- 18:15 Qui Atalanta - Sarri recupera Bellanova e Raspadori per l'Inter
- 18:00 GdS - Corsie affollate, ecco perché Luis Henrique può dire addio a gennaio: la situazione
- 17:46 I pro e i contro della sosta: cosa aspettarsi dall'Inter alla ripresa
- 17:32 La Lazio ritrova Frattesi e il suo valore schizza verso l'alto: l'Inter monitora
- 17:18 Inter-Lazio il 22 dicembre assegna la Supercoppa a San Siro: prezzi e fasi di vendita dei biglietti
- 17:03 videoTRIPLA NOTIZIONA DA APPIANO! Novità importanti su LAUTARO e THURAM
- 16:51 Jakirovic protagonista con la Croazia U19: 270 minuti da titolare e primo posto nel girone
- 16:40 Sky - Inter, il punto sugli infortunati: quando rientrano Stankovic e Bonny
- 16:26 Inter, tutte le clausole dell'affare Spence. E c'è una percentuale sulla futura rivendita
- 16:23 Sky - Riecco la ThuLa, Chivu sorride: Lautaro e Thuram tornano in gruppo