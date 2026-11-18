Transfermarkt ha stilato una classifica degli stadi più frequentati da parte dei propri tifosi in questa prima parte di stagione. Dalla graduatoria del portale specializzato emerge la performance sempre più importante dell'Inter, che si prende il secondo posto superando il Bayern Monaco portandosi dietro solo al Borussia Dortmund: la media di 75.214 spettatori registrati sin qui dal club nerazzurro è un dato clamoroso, anche se gli oltre 80mila del Signal Iduna Park restano al momento un traguardo inarrivabile per i club europei. Delude un po' il Real Madrid: la nuova astronave del Bernabeu sin qui ha portato una media di 73.614 persone, inferiore anche a quella del Milan.

Il dato è pero 'viziato' dalla decisione del campionato argentino di pubblicare i dati ufficiali sulle presenze solo a fine stagione. Il River Plate, secondo Transfermarkt, una volta resi ufficiali i numeri della LPF si troverà quindi probabilmente a contendersi il primo posto con il Borussia Dortmund. Il prossimo aggiornamento della classifica avverrà alla fine di marzo 2027, quando le nazionali saranno di nuovo in campo.