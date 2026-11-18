L'ultima tornata di partite delle Nazionali questo 2026 non ha modificato le prime quattro posizioni del ranking FIFA: al comando resta la Spagna, regina del mondo lo scorso luglio, seguita dall'Argentina; sul gradino più basso del podio si posiziona la Francia, sotto la quale c'è l'Inghilterra. La sorpresa arriva scorrendo la graduatoria, con il Marocco che spicca al quinto posto, il suo miglior piazzamento da quando è stato introdotto il ranking nel 1993, grazie ai due successi consecutivi ottenuti nelle qualificazioni per la prossima Coppa d'Africa. I 'Leoni dell'Atlante"'hanno superato il Portogallo (6°) e il Brasile (7°), che scendono entrambi di una posizione. Nel frattempo, la Colombia (10ª, +1) rientra tra le prime dieci per la prima volta dall'ottobre 2024, a scapito del Messico, che perde tre posizioni. Fuori dalla top ten l'Italia, che passa dal 15esimo al 14esimo posto dopo la vittoria prestigiosa contro la Francia, seguita dal brutto stop sul campo del Belgio.