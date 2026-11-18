Un'altra beffa per l'Inter Women che, dopo aver dovuto mandare giù un boccone amarissimo in campionato contro la Juve, anche questa sera si è vista sfuggire i punti dalle mani nel finale di gara, sul campo del Real Madrid. In dieci contro 11 dal 42', le nerazzurre, che erano state capaci di pareggiare i conti con Cambiaghi, hanno ceduto di schianto subendo un uno-due letale da Brunn negli ultimi dieci minuti.

Il risultato negativo, però, non deve cancellare quanto di buono mostrato dall'Inter, fa notare David Sassarini: "La prestazione è decisamente positiva, abbiamo fatto un'ottima partita, giocando alla pari contro una squadra che ogni anno arriva ai quarti di finale ed è stabilmente tra le migliori otto d'Europa - le sue parole a Inter TV -. Vincere su questo campo è molto difficile, c'è rammarico per essere rimasti in dieci. Nonostante l'inferiorità numerica, siamo riusciti a pareggiare e creare diversi presupposti per passare in vantaggio. Questo match rappresenta un'altra tappa del nostro percorso, siamo migliorati tantissimo rispetto alla sfida contro il Lione: stiamo alzando l'intensità di partita in partita. Le sfide precedenti ci hanno insegnato tanto e anche questa deve farci scuola. In undici contro undici abbiamo giocato alla pari, per questo c'è rammarico. Noi lavoriamo tutti i giorni per limare gli errori, in Champions League non si può sbagliare nulla".