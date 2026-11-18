Nel corso di una recente intervista rilasciata a Il Mattino, l'ex centravanti Luca Toni ha pubblicamente elogiato Pio Esposito sia sotto il profilo sportivo che caratteriale, evidenziando le qualità dell'attaccante dell'Inter: "Mi piace innanzitutto perché è un bravissimo ragazzo. Chiacchiera poco, parla con i gol. È giovane e l’Italia ha trovato un bel centravanti: ti fa sempre partire 1-0".